«أبوظبي للزوارق السريعة» جاهز لتحدي بحيرة خالد

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة من أجل مغامرة قوية من خلال المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي تقام في إمارة الشارقة على بحيرة خالد ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل في آخر لوحة للزوارق السريعة في هذا الموسم.

ويدخل فريق أبوظبي، الجولة الختامية بثلاثة زوارق بقيادة ثاني القمزي، وشون تورنتي، وراشد القمزي، من أجل المنافسة على لقب جولة الختامية، وإحراز إنجاز قوي في جولة الإمارة الباسمة. وكان لقب البطولة والموسم قد تم حسمه في الجولة الماضية، عن طريق السويدي جوناس آندرسون، والذي وصل للنقطة 63 في الترتيب العام للبطولة، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه كي يتمكن من الظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

من جهته، يتأهب ثاني القمزي، نجم الفريق المخضرم، من أجل خوض الجولة الأخيرة بشعار التحدي والوصول إلى منصة التتويج في الجولة الختامية للبطولة. وأكد القمزي، جاهزيته الكبيرة واستعداده من أجل المنافسة على بحيرة خالد على لقب الجولة الختامية للبطولة وأن يدخل بشعار المنافسة والفوز في هذه المنافسة.

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