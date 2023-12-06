عبدالله النابودة: مشاركة هوجارد في «دبي إنفيتيشنال العالمية للغولف» إضافة للبطولة

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أبدى عبدالله النابودة، عضو مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية للغولف، سعادته بتأكيد مشاركة الدنماركي، نيكولاي هوجارد، في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال، التي تقام في الفترة من 11 إلى 14 يناير 2024، في منتجع خور دبي، وذلك عقب فوزه بلقب جولة دي بي ورلد التي اختتمت موسم «السباق إلى دبي»، وقال النابودة: «لقد قضى هوجارد بضعة أسابيع رائعة منذ كأس رايدر وفاز بلقب بطولة رأس الخيمة التي دعمتها شركة فينيكس كابيتال قبل عامين، من الرائع أن يعود للعب هنا مرة أخرى في يناير، بلاشك وجوده بين أبطال الحدث إضافة كبيرة للبطولة».

وكان نيكولاي هوجارد، اللاعب الدنماركي البالغ من العمر 22 عاماً فاز بأول لقب له في بطولات النخبة لسلسلة رولكس، بعد تفوقه في دبي في نوفمبر الماضي، ليحقق أكبر لقب في مسيرته، وسيعود مرة أخرى للمشاركة في البطولة العالمية الجديدة التي تقام لمدة أربع أيام في نادي خور دبي لليخوت والجولف في منتجع خور دبي.

من جانبه، قال هوجارد: أحب لعب الغولف في الإمارات، هي مكان مثالي لبدء العام بعد العطلة الشتوية، ومن الواضح أن الظروف وتجهيزات ملاعب الغولف هناك تناسب طريقة لعبي، وأنا أشعر دائماً بالثقة أثناء اللعب في دبي، ومع نظام المحترفين والهواة في هذه البطولة، فإن ذلك سيضيف بعداً مختلفاً للحدث، وهو ما أعتقد أنه مثير حقاً. وأضاف: «من المفترض أن يكون أسبوعاً رائعاً، ولا أستطيع الانتظار للوصول إلى منتجع خور دبي في يناير».

ستكون «دبي إنفيتيشنال» واحدة من بطولات جولة دي بي ورلد، وتقام بنظام 72 حفرة، وتقام بالتزامن معها منافسات لمدة ثلاثة أيام للمحترفين والهواة «برو-إم»، على أن يكون اليوم الرابع والختامي للمحترفين فقط، كما سينضم هوجارد إلى روري ماكلروي حامل لقب «السباق إلى دبي» ضمن قائمة من أبرز اللاعبين العالميين الذين سيتواجدون في الميدان للنسخة الافتتاحية من الحدث الأول لعام 2024.

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