الروسية سانيا زي تسيفا تتألق في «تحدي الحبتور الدولية» للتنس 

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ26 لتنس السيدات، منافسات ساخنة في يومها الثاني من الدور الأول، إذ تألقت اللاعبة الروسية، زي تسيفا، وحققت فوزاً مستحقاً على منافستها المجرية، تيما بابوش، في مباراة استمرت ساعة ونصف ساعة وبمجموعتين للاشيء وبنتيجة 6 أشواط مقابل 4 أشواط و6 أشواط مقابل 4 أشواط.

فوز

وشهد الملعب الرئيس فوز المصنفة الخامسة على البطولة الكرواتية، ماريا تيموفينا، على الأوكرانية كارترينا المتأهلة من الدور التمهيدي بعد عدم القدرة على استكمال المباراة بسبب الإصابة عند النتيجة خمسة أشواط مقابل أربعة أشواط. كما فازت اللاعبة البريطانية ايميلي ابلتون، المتأهلة من الدور التمهيدي على الهندية انكيتا رينا، بمجموعتين للاشيء، وبنتيجة 6 أشواط مقابل شوطين ثم 6 أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت ساعة كاملة.

وفازت الكرواتية تينا لوكاس، على السويسرية ليوني كينج، بمجموعتين من دون رد وبنتيجة 7 أشواط مقابل خمسة أشواط، ثم 7 أشواط مقابل خمسة أشواط بعد مباراة قوية استمرت ساعة و35 دقيقة.

وفي مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات وخمس دقائق، فازت المصنفة الرابعة الروسية انستاسيا تيخوموفا، على الأسترالية ارينا رودي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وبنتيجة 5 أشواط مقابل سبعة أشواط، و6 أشواط مقابل 3 أشواط، وسبعة أشواط مقابل 6 أشواط.

تأهل

وفي صراع بين المتأهلتين من الدور التمهيدي، حققت البلغارية ايزابيلا اشنيكوفا، فوزاً مستحقاً على الصربية لولا راديفو، بمجموعتين مقابل لا شيء، وبنتيجة 6 مقابل شوط و6 مقابل شوطين في مباراة استمرت 50 دقيقة.

وفي الزوجي، حقق الفريق المكون من الروسية ايكاترينا، وزميلتها الرومانية بوجيكا، فوزاً كبيراً على الزوجي المكون من الهندية جيكياسا وزميلتها البلغارية ايفا أبو سعد، بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6 أشواط من دون رد و6 أشواط مقابل شوط واحد في 50 دقيقة فقط.

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