إعلان مسار النسخة الـ 23 من «ماراثون دبي»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ماراثون دبي»، الذي يتم تنظيمه بدعم من مجلس دبي الرياضي، ويعد أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية، وأقدم سباق جري للمسافات الطويلة في المنطقة، عن مسارات النسخة الـ 23 من السباق، ويقام الأحد 7 يناير 2024، بمشاركة نخبة من أهم العدائين في العالم.

ويتنافس المشاركون في الماراثون، على ثلاث مسافات هي: سباق الماراثون للمحترفين لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات للهواة، وسباق 4 كيلومترات للمبتدئين، وتتاح المشاركة في الماراثون لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من كل الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

طريق

وينطلق ماراثون دبي أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، على طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما يمر خلاله المتسابقون على أشهر وأبرز المنشآت السياحية من أبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة، وينتهي مرة أخرى في طريق أم سقيم، حيث تكون البداية بالقرب من مدينة جميرا ثم يتجه المتسابقون يساراً إلى الجانب الأيسر من الطريق المؤدي إلى الصفوح ويمرون عبر تقاطع كلية دبي، مروراً بمدخل جزيرة النخلة على الجانب الآخر من الطريق، ثم مدخل مدينة دبي للإعلام على اليسار والعودة للخلف عند إشارات مرور فندق ويستن دبي الميناء السياحي، ثم يعود المتسابقون مرة أخرى على طول منطقة الصفوح، ويمرون بمدينة جميرا ويتجهون إلى طريق شاطئ جميرا مروراً ببرج العرب وفندق جميرا بيتش على اليسار.

ويتجه المتسابقون بعد ذلك إلى طريق شاطئ جميرا، مع الاستمرار على المسار الأيسر طوال الوقت ويركضون نحو الجسر عند الخور ويتجهون قبل الجسر عند تقاطع طريق المحمل، ثم يعودون إلى تقاطع مدينة جميرا ثم يتخذون المسار نفسه مرة أخرى.

وبعد إكمال المسار للمرة الثانية في شارع شاطئ جميرا، ينعطف المتسابقون يساراً بعد برج العرب عند تقاطع مدينة جميرا ويسيرون على طول طريق أم سقيم، متجهين إلى خط النهاية قبل أكاديمية شرطة دبي.

ويقام ماراثون دبي بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية من أبرزها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويعرف المسار بأنه المفضل لكل من العدائين النخبة والعدائين غير المحترفين من مختلف دول العالم الذين يحرصون على المشاركة فيه كونه يمر في مناطق سياحية وحضرية جميلة تعد من أجمل المناطق في العالم، كما أن التنافس يتم في شوارع حديثة وواسعة تسهم في تسجيل معدلات أداء أفضل وأوقات أسرع من بقية الماراثونات في العديد من الدول، لاسيما في أوائل شهر يناير عندما تكون درجات الحرارة في دبي مواتية للجري لمسافات طويلة.

وسيكون الماراثون، فرصة كبيرة للمشاركين من المحترفين من الرجال والنساء لتحقيق المعيار الذي حددته اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية للتأهل للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز