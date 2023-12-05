شرطة دبي ترفع مستوى المنافسة في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: دبي - البيان

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بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قررت القيادة العامة لشرطة دبي، رفع حجم التحدي والمنافسة في النسخة الخامسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024»، والتي ستنطلق 3 حتى 7 فبراير المقبل، وذلك برفع قيمة الجوائز من 170 ألف دولار إلى 260 ألف دولار.

وجاء قرار رفع قيمة الجائزة بعد النجاح منقطع النظير الذي حققته النسخ الأربع السابقة على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين فرق الوحدات الخاصة والتدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن رفع قيمة الجوائز المالية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم نسخة استثنائية قادمة في التحدي الذي حظي خلال نسخه الأربع الماضية بإعجاب وثناء قادة الشرطة ورؤساء فرق الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية من مختلف دولة العالم.

وبيّن العميد عبيد مبارك الكتبي أن «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024»، يعتبر اليوم الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وتشهد منافساته ارتفاعاً عاماً بعد عام من قبل الفرق التكتيكية والتي وصل عددها خلال النسخة الرابعة إلى 55 فريقاً من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأمريكا الجنوبية واللاتينية.

الجدير ذكره أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يسعى إلى تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز مستوى التنافسية، وضمان استدامة الكفاءة في تأدية مهام الأجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها، ومنها عمل الوحدات الخاصة ورفع درجة جاهزيتها لمواجهة التحديات والمخاطر، ويقام سنوياً في مدينة الروية بدبي.

ويسعى التحدي إلى رفع مستوى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المختلفة ومنها تحدي إنقاذ رهينة، وتحدي الهجوم، ومسابقة إنقاذ ضابط وتحدي البرج العالي، واجتياز الموانع.

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