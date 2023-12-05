ثوربيورنسن يشارك في «هيرو دبي ديزرت كلاسيك 2024» للغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تمكن مايكل ثوربيورنسن، طالب جامعة ستانفورد، من حجز مقعده في النسخة القادمة من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التابعة لجولة دي بي وورلد، وذلك بعد تصدّره ترتيب جولة، بي جي أيه، للجامعات نهاية موسم الخريف الماضي.

وتقام النسخة الخامسة والثلاثون من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، التي تعد إحدى أبرز فعاليات جولة دي بي وورلد ضمن سلسلة رولكس، في نادي الإمارات للجولف في الفترة من 18 وحتى 21 يناير المقبل، وتعد هذه النسخة هي الثالثة التي ينضم إليها متصدّر ترتيب جولة «بي جي ايه للجامعات».

دعوة

وكان ثوربيورنسن قد شارك في منافسات بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك لعام 2023، بدعوة مُقدمة من أحد الرعاة، وسجل 64 نقطة في الجولة الثالثة لينهي البطولة في المركز الـ20 في أول مشاركة له في بطولة ضمن جولة دي بي وورلد. وتمكّن اللاعب الأمريكي من اجتياز المراحل الأولى والثانية في أربع بطولات تابعة لجولة بي جي ايه.

وكان من أبرزها حصوله على المركز الرابع في بطولة ترافيلرز 2022، وتأهل أيضاً لبطولة أمريكا المفتوحة ثلاث مرات. أما فيما يتعلق ببداياته في جامعة ستانفورد، وفاز ثوربيورنسن بكل من بطولة فايتنغ إليني إنفيتيشينال وبطولة باك-12، كما حصل على لقب أفضل لاعب جولف في بطولة باك-12 لعام 2023.

دعم

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «يعد دعم اللاعبين الناشئين في رياضة الجولف محلياً وعالمياً أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وإن شراكتنا مع جولة بي جي إيه لا تقتصر على توفير الفرصة للمواهب الشابة في الرياضة للتنافس ضد أبرز محترفي الجولف في العالم فحسب، وإنما تتيح لهم أيضاً اكتساب الخبرة التنافسية الكفيلة بصقل مواهبهم والارتقاء بمستوياتهم. ونتطلع إلى الترحيب بمايكل ثوربيورنسن في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير المقبل بعد الأداء المبهر الذي قدمه النجم الصاعد في جولة بي جي ايه للجامعات».

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