مذكرة تفاهم بين شرطة دبي و«عجمان لأصحاب الهمم»

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

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وقع نادي عجمان لأصحاب الهمم أول من أمس مع القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تعاون وشراكة لبطاقة إسعاد، جرى التوقيع في نادي ضباط شرطة دبي في القاعة الكبرى، ووقع سعيد محمد سعيد المهري عضو مجلس إدارة النادي نيابة عن أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة.

يأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الجميع، والتي تسعى لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة.. وتفعيل التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة الرامية جميعها لإسعاد المواطنين من أبناء الدولة، وخصوصاً الفئة الأقرب إلى القلب فئة أصحاب الهمم..

علماً أن بطاقة إسعاد قد منحت لأعضاء النادي من أصحاب الهمم مجاناً، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة والتوجهات الاستراتيجية للدولة التي تولي أصحاب الهمم رعاية خاصة. وقد منحت إمارة دبي أخيراً بطاقة إسعاد إلى أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين، ضمن خطة الإمارة الرامية إلى الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز مستوى المعيشة والرفاه لدى المواطنين من أصحاب الهمم.

وكما هو معروف أن مزايا بطاقة إسعاد عديدة، إذ إنها توفر خصومات كثيرة في الصحة والتعليم والإسكان والمطاعم والمحلات التجارية والمتنزهات والفنادق وغيرها بالإضافة إلى أكثر من 92 من العلامات التجارية حول العالم.

وأعرب أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مجلس إدارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، عن بالغ سعادته لتوقيع مثل هذه الاتفاقية التي سوف تخفف الكثير من الأعباء عن المنتسبين لنادي عجمان لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم، وهو ما يسعى النادي إلى تحقيقه عبر الشراكات الاستراتيجية مع الدوائر والإدارات الحكومية وغير الحكومية العاملة في الدولة.

وذكر أن أبواب نادي عجمان لذوي الإعاقة مفتوحة على مصراعيها لأية جهة حكومية أو غير حكومية للدخول مع النادي في مثل هذه الاتفاقيات التي تهدف إلى إسعاد أصحاب الهمم وتعود بالفائدة لطرفي الاتفاقية.

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