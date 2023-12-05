«الأولمبياد الخاص الإماراتي» يطلق معسكراً تدريبياً لكرة القدم الموحدة ضمن «برنامج الصداقة» مع اليابان

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أطلق الأولمبياد الخاص الإماراتي معسكراً تدريبياً جديداً في إطار برنامج الصداقة بين الإمارات واليابان لكرة القدم الموحدة للسيدات، بالتعاون مع مركز اليابان للتعاون الدولي، والاتحاد الياباني لكرة القدم للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

ويستقبل الأولمبياد الخاص الإماراتي وفداً يابانياً للمشاركة في المعسكر الجديد الذي يهدف لتوطيد أواصر برنامج الصداقة وكرة القدم الموحدة للسيدات بين الإمارات واليابان، والذي شهد فعاليات سابقة.

كما سيتم إقامة فعاليات رياضية وثقافية من شأنها دعم المشاركة الفعالة لفريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات، وتطوير مهاراتهن.

ويأتي المعسكر الجديد اتساقاً مع السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 ـ 2031 التي أطلقتها في أغسطس الماضي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بناءً على قرار مجلس الوزراء، حيث يدعم ممارسة الفتيات من أصحاب الهمم للرياضة، إذ ستشارك لاعبات من كلا البلدين في مباريات ودية ودورات تدريبية مشتركة.

ويستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم الفعاليات الرياضية التي ينظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي في إطار المعسكر، إضافة إلى إقامة عدد من الأنشطة الترفيهية والثقافية خلال الفترة من 3 ديسمبر الجاري، وحتى 8 من الشهر نفسه.

وستقام منافسات بين اللاعبات من الجانبين في مركز تدريب المنتخبات الوطنية التابع لاتحاد الإمارات لكرة القدم في دبي، فيما ستنضم إلى البرنامج 10 لاعبات إماراتيات و4 مدربين وفنيين، إضافة إلى 8 لاعبات يابانيات و5 مدربين وفنيين.

وسيشارك فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لكرة القدم الموحدة للسيدات والمنتخب الياباني لكرة القدم للسيدات من ذوي التحديات الذهنية والنمائية في فعاليات تدريبية إماراتية يابانية موسعة تعزز من قدراتهن.

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