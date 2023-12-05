اللجنة المنظمة لماراثون دبي تعلن عن مسار النسخة 23

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن مسارات النسخة الـ23 من السباق، المقررة في 7 يناير 2024، بمشاركة نخبة من أهم العدائين في العالم. يتنافس المشاركون في الماراثون على 3 مسافات هي: الماراثون للمحترفين، و10 كم للهواة، و4 كم للمبتدئين، وتتاح المشاركة في الماراثون لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم لكافة الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وينطلق ماراثون دبي، أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط على طريق أم سقيم امتدادًا إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويمر خلاله المتسابقون على أشهر وأبرز المنشآت السياحية في دبي وأبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة، وينتهي مرة أخرى في طريق أم سقيم قبل أكاديمية شرطة دبي.

وأقيمت النسخة الماضية من الماراثون داخل مدينة إكسبو دبي، للمرة الأولى، بعد فترة توقف. ويقام الماراثون بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية وأبرزها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويعرف المسار بأنه المفضل لكل من العدائين النخبة والعدائين غير المحترفين من مختلف دول العالم الذين يحرصون على المشاركة، كما أن التنافس يتم في شوارع حديثة وواسعة تساهم في تسجيل معدلات أداء أفضل وأوقات أسرع من باقي الماراثونات في العديد من الدول، لاسيما في أوائل يناير عندما تكون درجات الحرارة في دبي مواتية للجري لمسافات طويلة.

وسيكون الماراثون فرصة كبيرة للمشاركين لتحقيق الأرقام التأهيلية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

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