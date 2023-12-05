حالة وفاة في دوري كرة السلة الأمريكي

المصدر: وكالات

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شهدت مباراة سكرامنتو كينجز ونيو أورليانز بيليكانز، في الدور ربع النهائي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وفاة أحد المشجعين.

وأصدر نادي سكرامنتو، بياناً رسمياً، قال فيه: "خلال الربع الأول من المباراة، تعرض أحد المتفرجين لحالة طبية طارئة".

وتابع: "خدمات الطوارئ استجابت على الفور وحاولت إنقاذه، لكن للأسف، باءت هذه الجهود بالفشل وتوفي المشجع، خالص التعازي لأسرته وأحبائه".

وحجز نيو أورليانز بيليكانز مكانه في نصف نهائي المسابقة الحديثة كأس "إن-سيزون"، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما عوّض بداية بطيئة ليهزم منافسه ساكرامنتو كينغز 127-117.

واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة هذا الموسم، حيث قُسّمت الأندية الثلاثون إلى ست مجموعات من خمسة، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي، وتأهل المتصدرون الست إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة.

واحتسبت كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن دوري "أن بي ايه" وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية 9 ديسمبر في لاس فيغاس.

ويحصل كل لاعب في صفوف الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 500 ألف دولار.

وتصدّرت أندية إنديانا بايسرز وميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس مجموعاتها في المنطقة الشرقية، فيما كان نيويورك نيكس صاحب أفضل مركز ثانٍ، فيما تزعَّم لوس أنجليس ليكرز ونيو أورليانز بيليكانز وساكرامنتو كينغز مجموعات المنطقة الغربية التي كان فينيكس صنز صاحب أفضل مركز ثانٍ فيها.

ورغم الليلة الهادئة لنجم بيليكانز زيون ويليامسون صاحب عشر نقاط، إلا أنّ براندون إنغرام قدّم مباراة كبيرة مع 30 نقطة وأضاف هربرت جونز 23 نقطة.

في المقابل، تصدّر دي أرون فوكس قائمة مسجلي كينغز بـ 30 نقطة وأحرز الليتواني دومانتاس سابونيس تريبل دابل مع 26 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة لساكرامنتو.

وسيلعب بيليكانز مع الفائز بين لوس أنجليس ليكرز وفينيكس صنز.

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