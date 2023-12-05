شباب الأهلي وكاظمة في سوبر آسيا للسلة الليلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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يلتقي شباب الأهلي ومستضيفه كاظمة الكويتي في التاسعة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» في الجولة الثانية ببطولة السوبر لأندية غرب آسيا لكرة السلة، وكان «فرسان دبي» بدأ مشواره في البطولة بفوز كبير خارج ملعبه على الشمال القطري بنتيجة 96 - 63، في الجولة الأولى.

وشهد الفريق محمد أحمد المري عضو مجلس إدارة النادي، أول من أمس، التمرين الختامي للفريق قبل توجهه للكويت، وحث اللاعبين على مواصلة أدائهم القوي في البطولة الآسيوية وتقديم عرض يليق باسم النادي والعودة بالفوز.

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