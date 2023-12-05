لا مفاجآت في انطلاقة تحدي الحبتور لتنس السيدات

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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انطلقت بطولة «تحدي الحبتور» لتنس السيدات، بنسختها الـ 26 على ملاعب منتجع الحبتور غراند بدبي، بلا مفاجآت، وفازت المصنفة الأولى السلوفاكية فيكتوريا هورنكاكوفا على السلوفينية داليلا نابكوبوفيتش، المصنفة 232 بواقع مجموعتين دون رد، واحتاجت بطلة «تحدي الحبتور» لنسخة 2021 الأوكرانية داريا سنيغور، المصنفة الثانية بالبطولة إلى 72 دقيقة فقط، لضمان حجز مقعدها بالدور الثاني، بفوزها على الروسية انستازيا زاخاروفا المصنفة 192 عالمياً بمجموعتين دون رد.

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