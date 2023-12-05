«السلم للدراجات الهوائية» تطلق «السباق إلى الفضاء» للهواة الإماراتيين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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قررت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، إطلاق سباق الهواة الإماراتيين، تحت شعار «السباق إلى الفضاء»، خلال شهر يناير المقبل، تقديراً وإبرازاً للإنجازات التاريخية الرائدة التي سطرها أبناء الإمارات في قطاع الفضاء، في رحلات ستبقى خالدة في التاريخ، وينطلق السباق من أمام مركز محمد بن راشد للفضاء، وصولاً إلى منطقة القدرة بدبي، ويمتد لمسافة 147 كلم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة، برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، عن تخصيص جوائز تقدر بـ 3.5 ملايين درهم للسباقات الأربعة في النسخة الثامنة الجديدة، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال «السباق إلى الفضاء»، سباق النخبة الرجال، السباق الصحراوي المفتوح، وسباق السيدات، على أن يتم تخصيص جوائز مالية تبلغ مليون درهم لسباق الهواة الإماراتيين الرجال «السباق إلى الفضاء».

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات ودعم سموه، ومكارمه السخية التي عززت مكانة السباق، وجعلته الأكبر من نوعه على صعيد سباقات الهواة، وقال: اللجنة العليا المنظمة تعمل دائماً على تحقيق الأهداف الرياضية والوطنية للحدث، من خلال نوعية السباقات، واختيار مسارات جديدة، وربط السباقات بالأحداث والأماكن الوطنية، والمنجزات الوطنية والعالمية التي نفخر بها، فقد نظمنا سباقات ارتبطت بعام الخمسين، وبـ «إكسبو»، وبمنطقة حي الشندغة التاريخي، ومنطقة حتّا، وغيرها من المناطق المهمة، ويشرفنا أن تشهد الدورة الثامنة سباقاً ينطلق من أمام صرح علمي وطني وعالمي، وهو مركز محمد بن راشد للفضاء، كما قمنا باختيار شعار (السباق إلى الفضاء)، تكريماً للإنجازات المتتالية لدولة الإمارات في قطاع الفضاء، التي تأتي ترجمة لرؤية قيادة الدولة الحريصة على دعم هذا القطاع، لدوره الهام في الجوانب العلمية والمعرفية، وتحفيز أبناء الوطن على مواصلة الإبداع والتفوق فيه، وهو ما جعلنا نشهد نجاح مهمة البطل هزاع المنصوري، الذي سجل اسمه كأول إماراتي يصل إلى الفضاء، ثم زميله البطل سلطان النيادي، الذي خاض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب على متن محطة الفضاء الدولية، والتي امتدت لـ 6 أشهر.

وأضاف: سنواصل التطوير المستمر للبطولة، لتقديم الأفضل دائماً، وترسيخ مكانة البطولة، بوصفها حدثاً رياضياً ومجتمعياً، يسعى إلى تحقيق أهداف كبرى، تتجاوز مكاسب المنافسات نفسها، عبر تحفيز جميع أبناء المجتمع على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة وسعادة، بواسطة رياضة الدراجات الهوائية تحديداً، التي أصبحت ممارستها ممكنة في مختلف مواقع دبي، بفضل ما توفره الحكومة الرشيدة من مسارات حديثة ومتنوعة، ودورها في تحقيق الاستدامة، ودعم الحياة البيئية في منطقة القدرة بمحمية المرموم الطبيعية الصحراوية، الأكبر من نوعها في العالم.

فخر

وقال سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: أود أن أعبّر عن فخري واعتزازي بهذا الحدث الرياضي البارز، يُسعدنا أن يكون مركز محمد بن راشد للفضاء، موقعاً لانطلاقة هذا السباق الهام، ونرى في اختيار شعار «السباق إلى الفضاء»، تكريماً لإنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء، والتي أصبحت تحفيزاً للابتكار والتميز، وتعكس هذه الفعالية دعم قيادتنا في تشجيع شغف الشباب بالرياضة والتحدي، وتطوير قطاع الفضاء، كما يعكس السباق الاهتمام المستمر بتفعيل دور الرياضة في حياة المجتمع، وتعزيز قيم الصحة واللياقة البدنية. نحن ملتزمون بتقديم كل الدعم، لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي البارز، والمساهمة في تعزيز مكانة دبي والإمارات كوجهة متقدمة لسباقات الدراجات الهوائية. بالتعاون مع اللجنة العليا المنظمة، نسعى لتحقيق تجربة سباق فريدة، ونرحب بالمشاركين في هذا الحدث الاستثنائي.

وزار وفد من اللجنة المنظمة للبطولة، ضم: ماجد عبدالرحمن البستكي رئيس اللجنة الإعلامية، ومحمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية، وجاسم الجسمي عضو اللجنة الإعلامية، ورزاز علي عضو اللجنة المالية والتسويقية، «مركز محمد بن راشد للفضاء» لبحث الاستعدادات لانطلاقة السباق الأول للدورة الثامنة للبطولة.

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