الجنوب أفريقي بورميستر بطل «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - البيان

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حقق الجنوب أفريقي دين بورميستر ثاني ألقابه في الموسم الجديد لجولة «دي بي ورلد» للغولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بعدما توج بطلاً في إنفيستك الجنوب أفريقية المفتوحة، مع تجدد المنافسات للجولة العالمية التي تشهد إقامة 5 بطولات في دولة الإمارات العربية المتحدة منها الختام الكبير بنظامه الجديد في أبوظبي ودبي في عام 2024.

جاء فوز بورميستر الذي توج الأسبوع الماضي بلقب بطولة جوهانسبرغ، بعدما أنهى المنافسات هذه المرة برصيد 11 ضربة تحت المعدل، وجاء خلفه بالمركز الثاني ثلاثة لاعبين برصيد 8 ضربات تحت المعدل، وهم الإيطالي ريناتو باراتوري والسويدي يسبر سفينسون والجنوب أفريقي ريان فان فيلزين.

على جانب آخر، أصبح التشيلي خواكين نيمان أول لاعب تشيلي يتوج بلقب بطولة أسبس هاندا أستراليا المفتوحة، بعد تفوقه في جولة فاصلة على الياباني ريكوا هوشينو، بعد تعادلهما برصيد 14 ضربات تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسية للمنافسات التي أقيمت في سيدني.

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