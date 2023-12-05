محمد بن ثعلوب: جودو الإمارات لن يغيب عن أولمبياد باريس

المصدر: دبي - البيان

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ثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، التطور الكبير الذي شهده مستوى منتخب الجودو الأول على مستوى الجنسين في موسم 2023.

وقال: لا شك في أن نتائج المنتخب الأول في مشاركته الأخيرة في «طوكيو غراند سلام» في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو 2023 تدعو للاعتزاز والفخر، بعدما أضاف العديد من النقاط ما عزز حظوظ منتخب الجودو بالمشاركة وعدم الغياب عن أولمبياد باريس 2024، عبر 5 أو6 لاعبين ولاعبات في ضوء نقاطهم ومراكز صدارة الجودو العربي، ويكفي تصدر منتخبنا الترتيب العام للمنتخبات العربية في بطولة طوكيو 2023، والمركز الـ25 عالمياً بعدما شهدت البطولة مشاركة 84 دولة من القارات كافة، والتي فاز بلقبها منتخب اليابان موطن الجودو ومستضيف البطولة برصيد 7 ميداليات ذهبية، وحل في المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية بذهبية واحدة كحال منتخب البرازيل.

وأضاف ابن ثعلوب: رحلة التألق الأخيرة لمنتخب الجودو تعد حافزاً في المرحلة المقبلة على المستوى الدولي «أولمبياد باريس 2024»، والتي ستسجل حضور جودو الإمارات فخر الرياضة العربية في الأحداث الرياضية العالمية، وذلك استثماراً لدعم القيادة الرشيدة ومتابعة واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي وجهود شركاء النجاح.

برنامج

وقال رئيس اتحاد الإمارات للجودو: سينطلق برنامج المنتخب الأول اليوم بفترة راحة تستمر حتى الـ12 من الشهر الجاري، بعدها يتوجه المنتخب إلى جورجيا لإقامة معسكر هناك يستمر حتى نهاية الشهر ، ثم راحة جديدة أسبوعاً يعقبها معسكر للياقة البدنية في جبال بلغاريا استعداداً للمشاركة في أولى بطولات غراند سلام لسنة 2024 والتي تقام في البرتغال «TBC غراند سلام»، في الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بعدها مباشرة ينتقل المنتخب للمشاركة في بطولة باريس غراند سلام للجودو التي تقام في الفترة من 2 وحتى 4 فبراير المقبل، والتي ستكون بروفة حقيقية لدورة الألعاب الأولمبية في يوليو من سنة 2024 باريس والتي ستشهد مشاركة 372 لاعباً ولاعبة للجودو بالتساوي حسب تصنيفهم من مختلف دول العالم.

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