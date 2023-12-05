130 سيارة في الاستعراض الرملي لمهرجان «عيد الاتحاد» بنادي ليوا

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق، اليوم، منافسات الاستعراض الرملي بالسيارات، ضمن مهرجان «عيد الاتحاد»، الذي ينظمه نادي ليوا الرياضي، وسط مشاركة واسعة لمتسابقين من الإمارات والسعودية. وأعلنت اللجنة المنظمة للحدث تسجيل أكثر من 130 متسابقاً في فئتي الاستعراض «الرملي»، و«الحر». ويعد مهرجان «عيد الاتحاد» بروفة تسبق انطلاق مهرجان ليوا الدولي، المقررة انطلاقته في 8 ديسمبر الجاري.

وكانت منافسات «الاستعراض الحر بالسيارات» المقامة أيضاً ضمن المهرجان، قد اختتمت مساء أول من أمس، وسط مشاركات واسعة للمتسابقين في 3 فئات متنوعة وهي «N»، و«S»، و«T» وتصدر محمد أحمد العوضي فئة «N» وتلاه ثانياً محمد سالم الجنيبي، وجاء ثالثاً مروان سيف الهاملي. وفي فئة «S» تصدر خالد البلوشي، وتلاه ثانياً من سلطنة عُمان أحمد اليحمدي، وثالثاً من سلطنة عُمان أيضا مانع العجمي. وفي فئة «T» تصدر حمدان المصعبي، وجاء ثانياً ذياب الربيعي، وثالثاً فارس محمد محمد الدرمكي.

وتوج الفائزين محمد عمير المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وسلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية بالنادي، ومنذر المنذري مسؤول لجنة السباقات بالنادي.

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