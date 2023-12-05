684 طيراً في ختام بطولة الشارقة للصقارين للتلواح

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت بنجاح بطولة نادي الشارقة للصقارين للتلواح 2023، بمشاركة 684 صقراً، في المنافسات التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

شهد حفل الختام الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وراشد مبارك بن مرخان الكتبي نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، ومحمد خليفة البدواوي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، وعبد العزيز آل علي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأعضاء مجلس الإدارة، والمشاركين من الصقارين، ولفيف من المدعوين.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن حميد القاسمي عن فخره بالنجاح الذي حققته البطولة وشكر جميع الصقارين على تفاعلهم ومشاركتهم الفعّالة. كما أشاد عيسى هلال الحزامي بأهمية إحياء التراث الرياضي وقال: «تحية خاصة للصقارين الذين أسهموا بإثراء هذه البطولة الرياضية المتميزة وهذا التراث القيّم، وتحية لمجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين على جهودهم في هذه البطولة الناجحة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز