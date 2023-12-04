«جزيلة» تحرز كأس «أم الإمارات» و«عابس» ينتزع لقب «الجوهرة» في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والسلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، أبطال الشوط الثالث من سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» الذي فازت به «جزيلة» العائدة إلى خلفان حمد القبيسي، بحضور الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك في الحفل الثالث الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء الأحد، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد

آل نهيان للخيول العربية الأصيلة.

وتوج الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أبطال الشوط الخامس من سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي فاز به «عابس» العائد إلى لوذنان للسباقات.

حضور

وخلال الحفل الذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، فاز «الليث» العائد للرحماني للسباقات بلقب الشوط الأول، من سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس بن كوين وإشراف أحمد المحيربي قاطعاً المسافة في 1:44:14 دقيقة.

وأحرز «إتش إم الشاهين» لاسطبلات الوطنية، لقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمسافة 1600 متر في الشوط الثاني بقيادة كريستيان ديمورو وإشراف هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 1:43:20 دقيقة.

وانتزعت «جزيلة» لخلفان حمد القبيسي لقب الشوط الثالث من سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لمسافة الميل والمخصص للمهرات والأفراس، بقيادة كريتسيان ديمورو وإشراف مصبح المهيري بزمن قدره 1:44:24 دقيقة.

تتويج

وتمكن «إتش إم جلفن» العائد إلى غانم علي المعمري، من التتويج بلقب سباق بطولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- كأس اليوم الوطني، لمسافة 1600 متر في الشوط الرابع بقيادة الفارس عامر الراسبي وإشراف حسين السنيدي، بزمن قدره 1:42:77 دقيقة.

وانتزع «عابس» لوذنان للسباقات، لقب سباق جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لمسافة 2200 متر في الشوط الخامس والبالغة جائزته المالية 5 ملايين درهم، وشهد مشاركة 16 من نخبة الخيول، ونجح «عابس» في حسم السباق بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف البان دي ميول، بزمن قدره 2:44:22 دقيقة.

لقب

وفاز «آر بي ياس صير» العائد إلى الشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بلقب سباق كأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان –تكافؤ لمسافة 2200 متر بقيادة سام هتشكوت وإشراف دينيس أوبراين بزمن قدره 2:27:95 دقيقة.

وذهب لقب شوط الختام المخصص للخيول المهجنة من سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان– كأس اليوم الوطني لمسافة 1600 متر إلى «لا نقاش» العائد إلى شادويل بقيادة الفارس جيم كرولي واشراف بوبات سيمار قاطعاً المسافة في زمن قدره 1:34:26 دقيقة، واستلمت الشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم جائزة فوز «لا نقاش» لشادويل.

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