ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للبولو اليوم

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات للسيدات أمام فريق «لا دولفينا» الأرجنتيني للسيدات في نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للبولو اليوم، والتي تحظى باهتمام عالمي كبير وبحضور أكثر من 20 ألف متفرج، ويشهد النهائي مشاركة فريقين من الإمارات أحدهما في نهائي البطولة للرجال والآخر في نهائي السيدات، ويتزامن الأمر مع فوز الإمارات بشرف استضافة بطولة القارات للبولو 2026.

وينطلق نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للسيدات في الثانية والنصف ظهراً، ويعقبه نهائي بطولة الأرجنتين المفتوحة للرجال في الرابعة عصراً، وفي اللقاء الأول يواجه فريق الإمارات للسيدات ويحمل اسم «ال أوفيرو Z 7 UAE»، وبقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، منافسه فريق «لا دولفينا للسيدات» الحائز بطولة الأرجنتين 4 مواسم متتالية، في حين، يلتقي فريق الإمارات بقيادة علي البواردي والذي يحمل اسم «لا ناتيفيداد» منافسه فريق «لا دولفينا للرجال»، وسيحضر وفد الإمارات المشارك في مراسم استضافة مونديال القارات المباراة النهائية.

فخر

أعرب طارق بن دسمال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو وأحد أقطاب اللعبة، عن سعادته باستضافة الإمارات هذا الحدث العالمي الكبير ووجه التهنئة إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت، وإلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو بقيادة محمد الحبتور ووفد الإمارات المكلف بالملف لجهوده الكبيرة بقيادة سعيد بن دري.

سعادة

كما أعرب ناصر الشامسي أحد أبرز نجوم اللعبة ونادي غنتوت، عن سعادته باستضافة الإمارات كأس العالم للقارات 2026 وقال: يشرفنا أن يتزامن هذا الفوز مع الثاني من ديسمبر ومع فرحتنا بعيد الاتحاد لتصبح الفرحة فرحتين في هذا الشهر الطيب ونرجو أن نكون عند حسن الظن بنا في التنظيم وتقديم مستوى فني جيد وسط عمالقة اللعبة، وخاصة أن هذه البطولة تقام أول مرة في منطقة الشرق الأوسط، كما وجه الشامسي التهنئة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو وإلى كل محبي وعشاق اللعبة في الإمارات والمنطقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز