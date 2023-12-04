تتويج الفائزين في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية 40 قدماً

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج حميد سعيد بولاحج الرميثي المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات بنادي تراث الإمارات، ومحمد راشد مصبح الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي العديد البحري، الفائزين في سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً.

وفاز بجائزة الشوط الأول القارب «الفهيدي»، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة النوخذة حمدان جابر، والسكوني حسن الحوسني، فيما حاز جائزة الشوط الثاني، القارب «رأس الخيمة»، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بقيادة النوخذة ناصر حسن، والسكوني عبدالله علي، وتوج بالشوط الثالث القارب «زلزال»، لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقيادة النوخذة والسكوني نواف إبراهيم، وحاز جائزة الشوط الرابع «الأسود» القارب «KHK»، للشيخ خالد بن حمد آل خليفة، بقيادة النوخذة أحمد البوسميط، والسكوني محمد جاسم.

تتويج

حضر التتويج عبدالله جابر المحيربي مستشار المدير العام لنادي تراث الإمارات، والعميد عيسى بن سلمان بن هندي الملحق العسكري لسفارة البحرين بدولة الإمارات، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفون في نادي تراث الإمارات، ولجنة إدارة المهرجانات، وملاك القوارب وجمع من السياح وزوار القرية التراثية.

وجاء سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، ضمن الفعاليات التراثية والرياضية التي نظمها نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات، والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بمناسبة عيد الاتحاد.

وجرى سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً في 4 أشواط، حملت ألوان علم دولة الإمارات، بمشاركة 61 قارباً، على متنها 1037 بحاراً، تسابقوا لمسافة أربعة أميال بحرية، حتى خط النهاية.

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