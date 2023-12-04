88 لاعبة في انطلاقة «دولية تحدي الحبتور» للتنس اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تنطلق اليوم منافسات الدور الرئيسي لبطولة «تحدي الحبتور» الدولية لتنس السيدات في نسختها الـ26، بمجمع التنس بفندق ومنتجع الحبتور بشاطئ جميرا، وتستمر حتى 10 الجاري، بمشاركة 88 لاعبة، يتنافسن على جوائز قدرها 100 ألف دولار.

يشرف على البطولة الاتحادان الإماراتي والدولي للتنس، وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً، أمس، للإعلان عن تفاصيل البطولة ومراسم القرعة، لتحديد 8 متأهلات إلى الدور الرئيسي، رفقة 20 لاعبة مشاركات في هذا الدور، علاوة على المشاركات الأربع ببطاقات دعوة.

حضر المؤتمر خلف الحبتور، مؤسس ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ونورة بدوي مديرة البطولة، وخالد آل علي مدير العلاقات العامة، وليث العاني مدير العمليات ومسؤول الحكام، والألمانية سابين شولتز الحكم العام، واللاعبتان الرومانية ستيفانيا بويكا، والبلغارية سلينكوفا.

وعبر خلف الحبتور، عن سعادته بالمكانة العالمية التي وصلت إليها البطولة، بعدما أضحت علامة فارقة على صعيد تنس السيدات ورياضة المرأة، كما أنها أسهمت على مدار أكثر من ربع قرن بمثابة جسر الوصول إلى العالمية.

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