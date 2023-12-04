منتخب الجودو يختتم مشاركته في «طوكيو غراند سلام»

المصدر: دبي - البيان

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اختتم منتخب الجودو الأول مشاركته في بطولة «طوكيو غراند سلام»، التي اختتمت أمس بصالة ميتروبولتان في طوكيو، وشهدت مشاركة 506 لاعبين ولاعبات من 84 دولة، من بينها 7 دول عربية، وبلغت قيمة جوائزها النقدية 154 ألف دولار، وجاءت المشاركة في ختام بطولات الاتحاد الدولي للجودو لعام 2023، بحثاً عن إضافة المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، ونال منتخبنا الذي شارك بعدد 3 لاعبات و5 لاعبين حصيلة ممتازة من النقاط، والتي تضاف لرصيده في مشوار المنافسة والاقتراب من التأهل للأولمبياد مواصلة للمشاركات الماضية في لندن والبرازيل وطوكيو.

وكانت جولة أمس الختامية شهدت فوز لاعبنا نارمند بيان في بداية الدور التمهيدي على السويسري فيكس في وزن تحت 66 كجم، ما كفل له التأهل لملاقاة بطل تركمنستان رحيموف ساردار في الدور الثاني، وبالفعل جاء تفوقه حسب ترشيحات الخبراء بعد أداء قوي أهله لتلك المرحلة لملاقاة بطل منغوليا رخيمبا باتو إلا أنه خسر بالاسكور الذهبي قبل بلوغ دور الثمانية، بعد أن قدم مستويات رائعة ستنعكس خلال مشاركاته القادمة لصغر سنه.

أما لاعبتنا بشيرات خوردي خسرت مشوار التأهل للدور النهائي بسبب ضغط برنامج المباريات لوفرة «بساطات الترتان»، لتلعب في ملحق الترضية أمام بطلة منغوليا سوسو بارام، لكنها تعرضت للظلم من حكام «الفار»، لتفقد فرصة الفوز بالميدالية البرونزية وتودع منافسات البطولة، وعلى مستوى الرجال خسر لاعبنا ظافر آرام في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم أمام بطل إيطاليا جينارو بيريللي بالهدف الذهبي.

شهد منافسات البطولة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، الذي شارك في تتويج وزن تحت 81 كجم.

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