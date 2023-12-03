عادل الرميثي يقطع 200 كلم بدراجته احتفالاً بعيد الاتحاد

المصدر: دبي - علي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفل عادل الدليل الرميثي دراج منتخبنا الوطني ونادي النصر سابقاً، بعيد الاتحاد الـ 52 للإمارات على طريقته الخاصة عبر قطع أكثر من 200 كلم بدراجته الهوائية التي انطلق بها من دبي إلى مدينة العين ذهاباً وعودة.

ويحرص الرميثي سنوياً على تنظيم رحلة بدراجته الهوائية بمناسبة عيد الاتحاد إضافة إلى العديد من الرحلات والمبادرات تزامناً مع العديد من المناسبات في الإمارات. ورفع الرميثي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد، وقال لـ «البيان»: إنه سعيد بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل مواطن ومقيم في الإمارات حيث كان يخطط للرحلة منذ أشهر احتفالاً بعيد الاتحاد، مشيراً إلى أنه انطلق من أمام برج خليفة في صباح الثاني من ديسمبر متجهاً إلى مدينة العين ثم عاد إلى دبي لتكون نقطة النهاية عند شارع الشيخ زايد ليبلغ إجمالي المسافة التي قطعها 211 كلم.

وأضاف الرميثي، إن رد الجميل إلى الوطن ولقيادته لا توفيه المبادرات ويشعر بالفخر بأن يحتفي بذكرى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يوم يرمز إلى الوحدة والتلاحم والقوة بين أبناء الوطن كافة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ الإمارات قيادة وشعباً، وأن تحقق دولتنا الحبيبة مزيداً من التقدم والازدهار بعد النجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها على مدار السنوات والعقود الماضية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز