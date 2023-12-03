الإمارات تستضيف مونديال القارات للبولو 2026   

المصدر: بوينس آيرس - وام

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اعتمد الاتحاد الدولي للبولو بالإجماع، فوز الإمارات باستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للقارات 2026. وجاء الإعلان عن فوز ملف اتحاد الإمارات للبولو خلال اجتماع الاتحاد الدولي المنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

واستهل بيدرو ديلار رئيس الاتحاد الدولي الاجتماع باستعراض الموضوعات المدرجة، وبدأ الاقتراع ووافق الحضور بالإجماع على اسناد البطولة إلى اتحاد الإمارات للبولو. وتلقى وفد الإمارات برئاسة سعيد بن دري نائب رئيس الاتحاد، وراشد الحمودي سكرتير أول سفارة الدولة بالأرجنتين، ووليد بن مرهون المدير الأول في مكتب فعاليات دبي للأعمال بدائرة الاقتصاد والسياحة عضو الوفد، التهاني من الحاضرين على الفوز باستضافة الحدث.

سعادة

من جانبه، أعرب محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته بفوز ملف الإمارات باستضافة وتنظيم كأس العالم للقارات للبولو، والذي يجمع أبرز نجوم العالم. وأضاف: «يهدي اتحاد البولو هذا الإنجاز لمحبي وعشاق اللعبة بالإمارات والمنطقة، وهو يتوج جهود أبناء اللعبة، ومجلس الإدارة، وحرص الاتحاد منذ توليه المسؤولية على العمل بروح الفريق الواحد».

وتوجه محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للبولو، وسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الداعم القوي للعبة.

شكر

كما توجه محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو ، بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة ممثلة في معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة دبي، لدعمهم وتعاونهم مع الاتحاد، ومجموعة الحبتور «نادي الحبتور للبولو والفروسية» وإعمار «نادي دبي للفروسية والبولو» وعلي البواردي «نادي ديزرت بالم» ومجلس إدارة الاتحاد والوفد المكلف بالملف.

بدوره، قال سعيد بن دري نائب رئيس اتحاد الإمارات للبولو: «سعادتي لا توصف بنجاح الإمارات في استضافة أكبر حدث في تاريخ اللعبة، وهذا النجاح للجميع لأن الهيئة العامة للرياضة، والمجالس الرياضية واتحاد الإمارات للبولو، والأندية التي تنضوي تحت لوائه تعمل في بوتقة واحدة، ولذلك كان النجاح حليفنا، وهذا الإنجاز وسام على صدورنا جميعاً»، موجهاً الشكر إلى مسؤولي سفارة الدولة بالأرجنتين، على الاهتمام والمتابعة.

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