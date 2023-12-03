«طائرة شباب الأهلي» تلتقي سادا كروزيرو البرازيلي ودياً

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يستضيف فريق رجال الطائرة بنادي شباب الأهلي، فريق سادا كروزيرو البرازيلي، في تجربة ودية في السابعة من مساء اليوم ، في صالة سعيد بن مكتوم بالممزر، ضمن تحضيرات «فرسان دبي» للدوري العام، والذي يتصدره الفريق بعدما حقق 4 انتصارات، وجمع 12 نقطة. فيما يعتبر الفريق البرازيلي من الأندية الشهيرة على مستوى العالم، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين الدوليين، كما حقق بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات أعوام 2013 و2015 و2016، وحاز بطولة الدوري البرازيلي 5 مرات، وبطولة أمريكا الجنوبية للأندية الأبطال 3 مرات.

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