منتخبنا يشارك في «عالمية أصحاب الهمم» بتايلاند

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجهت بعثة المنتخب الوطني من أبطالنا أصحاب الهمم إلى تايلاند للمشاركة في «الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية 2023» والتي تقام بمشاركة 36 دولة وأكثر من 1000 رياضي.

تضم البعثة 22 لاعباً ولاعبة في 5 رياضات هي: ألعاب القوى، رفعات القوّة، السباحة، الرماية والدراجات. وهم: أحمد نوّاد، محمد المزروعي، محمد الكعبي، محمد الشحِّي، يحيى البلوشي، على المهيري، أحمد المازمي، زياد الحارثي، راشد المُحرَّمي، محمد عثمان، عبَّاد علي، ذكره الكعبي ونورا الكتبي، سيف الزعابي، فهد محمّد وموزة الزيودي، و محمد الحارثي، ومحمد الشحِّي، حبيب البلوشي، أحمد النقبي، ويحيى البلوشي، وسالم الجنيبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز