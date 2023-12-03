منتخب الجودو يختتم مشاركته في «طوكيو غراند سلام» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تختتم اليوم بصالة ميتروبولتان الضخمة في طوكيو، التي تسع لأكثر من 6000 متفرج كأكبر صالات الجودو في العالم، بطولة «طوكيو غراند سلام»، وذلك مع ختام منافسات الوزن الثقيل والخفيف تحت 52 للسيدات حسب التعديل الذي أجرته اللجنة المنظمة استفادة من وجود «5 ملاعب- بساطات بلاستيكية»، أقيمت عليها مباريات الدور التمهيدي للبطولة التي تبلغ قيمة جوائزها النقدية حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو 154 ألف دولار، والتي شهدت منافساتها مشاركة 506 لاعبين ولاعبات من 84 دولة من بينها 7 دول عربية.

وتختتم مشاركتنا اليوم، حيث تلتقي لاعبتنا بشيرات خوردي في الوزن الخفيف تحت 52 كجم مع لاعبة فريق المحايدين لفردي السيدات اللاعبة كارينا ايفيموفا، وعلى مستوى الرجال يلعب اللاعب ظافر آرام في منافسات الوزن الثقيل تحت 100 كجم مع بطل إيطاليا جينارو بيريللي.

وجاءت بداية تصفيات الدور التمهيدي، والتي افتتحها منتخبنا بخسارة لاعبتنا باتسو ألتان في منافسات وزن تحت 57 كجم أمام بطلة كندا والعالم 2021، اللاعبة جيسيكا كليمكاي، وانهزم لاعبنا نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم من اللاعب الإسرائيلي عيران فيكس، وخسر لاعبنا كريم عبداللطيف في منافسات الدور التمهيدي لوزن تحت 73 كجم أمام بطل إسبانيا سلفادور روكا، وودع لاعبنا طلال شفيلي الدور التمهيدي بخسارته أمام النمساوي وشيد بورشا بالاسكور الذهبي وذلك ضمن مباريات الدور التمهيدي لوزن الخفيف المتوسط تحت 81 كجم، كما خسرت لاعبتنا ميثاء محمد النيادي أمام بطلة جورجيا ايتيري ليبار في وزن تحت 52 كجم على الرغم من تطور مستواها.

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