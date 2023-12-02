الشارقة بطل كأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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توج فريق كرة اليد بنادي الشارقة بكأس السوبر الإماراتي البحريني لكرة اليد، عقب لجوئه للأشواط الإضافية، لإعلان نفسه بطلاً لكأس «السوبر الإماراتي-البحريني» للمرة الثانية بتاريخه، عقب فوزه اليوم على ضيفه النجمة البحريني (32-31)، في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل (28-28).

التتويج

وعقب انتهاء المباراة، قام رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد نبيل عاشور، يصحبه رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة اليد علي عيسى، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، وعبدالسلام ربيع نائب رئيس اتحاد الإمارات، والأمين العام ناصر الحمادي، وعدد من أعضاء الاتحادين الإماراتي والبحريني وكلا الناديين، بتقليد لاعبي النجمة البحريني الميداليات الفضية، والشارقة بالميداليات الذهبية وكأس النسخة السادسة من «السوبر الإماراتي-البحريني»، وكذلك تم تكريم حكام المباراة.

إثارة وتحد

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الشارقة، بعد أن نجح خلال الدقائق العشر الأولى في التقدم بفارق ثمانية أهداف وبنتيجة (10-2)، قبل أن يتمكن النجمة من استعادة اتزانه وتقليص الفارق إلى أربعة أهداف مع نهاية الشوط الأول متأخراً خلف «الملك» بنتيجة (15-11).

ودفع الشارقة مع انطلاق الشوط الثاني، ضريبة غالية لتسرع لاعبيه في إنهاء الهجمات، وعدم القدرة على إغلاق الثغرات الدفاعية، التي سمحت لفريق النجمة في مواصلة تقليص الفارق وفرض التعادل في الثانية الأخيرة للمباراة (28-28)، وفرض شوطين إضافيين لمدة خمس دقائق لكل منهما، واستطاع النجمة التقدم للمرة الأولى في المباراة مع انطلاق الشوط الإضافي الأول، قبل أن يعادل الشارقة مع نهاية هذا الشوط (30-30)، ليشهد الشوط الإضافي الثاني تألق حارس الشارقة محمد إسماعيل، الذي منح زملاءه الحافز لحسم المباراة في ثانيتها الأخيرة (32-31).

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