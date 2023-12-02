صحراء الوثبة تستقبل بطولة العالم للسبارتن 8 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق منافسات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز الجمعة المقبل 8 ديسمبر، حيث يستعد آلاف الرياضيين من النخبة ومن مختلف أفراد المجتمع للمشاركة في السباقات المتنوعة والمناسبة للقدرات البدنية للجميع.

ويتضمن الحدث 3 أيام مليئة بالسباقات رفيعة المستوى، حيث يختبر المشاركون قدراتهم العضلية في تحدٍ حقيقي للقوة والتحمل والسرعة، كما سيحظى المشاركون في البطولة بالدخول المجاني لمهرجان الشيخ زايد، حيث تتسع آفاق الثقافة، وتتنوع دروبها، ويزداد الاحتياج لحضورها كسبيل لتقارب الشعوب وتلاقيها في إطار من المحبة والتآخي والسلام.

نجاح

من جانبه، قال سهيل عبدالله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «مع النجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم للسبارتن العام الماضي، نتوقع ثلاثة أيام أخرى مثيرة من الأحداث الرياضية في النسخة المرتقبة، ومع وجود العديد من خيارات المسافات في البطولة، فهناك ما يناسب الجميع بمختلف قدراتهم البدنية».

وأكد العريفي أن المشاركين في بطولة العالم للسبارتن سيحظون بدخول مجاني لمهرجان الشيخ زايد أحد أهم المناسبات الثقافية والترفيهية في الدولة، والذي يشهد آلاف اللوحات الجديدة بالغة الثراء والتنوع للعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية التي تجمع الأسر والأفراد وتجمع المواطنين والوافدين والسياح عبر أجواء من التلاقي والمتعة والمرح في مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات.

إثارة

وأضاف العريفي: «هذه هي المناسبة الثالثة التي تستضيف فيها أبوظبي بطولة العالم للسبارتن، ما يؤكد التزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي وريادة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، وقبلة لمختلف البطولات العالمية الكبرى».

من جانبها، قالت شيري بورتنيك، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في سبارتن: «بدأت الإثارة تتزايد بالفعل مع اقتراب موعد بطولة العالم للسبارتن 2023، مع بقاء أقل من أسبوع على بداية الحدث، حيث لا يوجد سوى فترة زمنية قصيرة يمكن خلالها التسجيل في الحدث الأهم لسباقات التحمل وتخطي الحواجز في المنطقة».

وأضافت بورتنيك: «هذا الحدث الرائع مفتوح للمشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية، ونحن نتطلع بشدة إلى الترحيب بهم في الوثبة مرة أخرى، في الوقت الذي نسدل الستار على فعالياتنا للعام 2023».

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