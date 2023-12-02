حنان المحمود: المرأة الإماراتية وصلت إلى المكانة التي تليق بها في ظل دولة الاتحاد

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد هو احتفال بالإنجازات التي تحققت على مدار عقود من عمر مسيرة دولة الاتحاد في المجالات كافة، ومنها مجال تمكين المرأة الإماراتية الرياضية والوصول بها إلى المكانة التي تليق بطموحاتها.

وقالت: "بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، وبالإنابة عن مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وكل المنتسبين إليها من فرق عمل ولاعبات، أتوجه بأسمى التبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى كل المواطنين والمقيمين بالدولة، وبالأخص كل رياضية تسعى لتشريف هذا الوطن بالتتويج في أرقى المحافل العالمية.

كما أتوجه بتهنئة خاصة إلى قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، لدورها المحوري والفعال في ترسيخ مكانة المرأة الإماراتية بصفة عامة، والمرأة الشارقية بصفة خاصة.

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