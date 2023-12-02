احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 52.. ألوان العلم ولوحة زرقاء تزين مقر دبي البحري

المصدر: دبي - البيان

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شهد نادي دبي البحري في مقره بدبي هاربور «الميناء السياحي»، احتفال وطني رائع ومعبر بذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين حمل عبق الماضي الجميل، حيث ازدان المقر بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وامتزج بلوحة زرقاء رسمها فريق العمل بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومديري الإدارات والموظفين والعاملين في النادي وأعضاء فريق فيكتوري للزوارق السريعة.

واحتفلت أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مجتمعة بالمناسبة الخالدة في مقر النادي، مستذكرين عطاء الآباء والأجداد المؤسسين والذين وضعوا اللبنة الأولى للدولة قبل أكثر من 5 عقود، واستمرت المسيرة الظافرة بفضل فكر القيادة الرشيدة نحو المجد والتقدم لتكون دولتنا اليوم في مقدمة الركب.

كما شارك الجميع في حفل معبر تخللته بعض الفقرات وكلمات وطنية بهذه المناسبة في خيمة الفعاليات التي استمدت روح الماضي وعبق التاريخ من الموروث الشعبي وسط الأهازيج والأناشيد الوطنية.

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