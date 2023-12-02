بعد غياب عام.. نادال يحدد موعد عودته إلى الملاعب

المصدر: البيان

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أعلن الإسباني رافائيل نادال نجم كرة التنس، أنه سيعود إلى الملاعب من جديد في الأسبوع الأول من يناير المقبل، من خلال مشاركته في بطولة بريسبن، بعدما غاب عن الملاعب لمدة تقترب من العام بسبب الإصابة.

وقال نادال في رسالة عبر منصات التواصل الاجتماعي: "بعد عام من الابتعاد عن المنافسة، حان وقت العودة، ستكون في بريسبن الأسبوع الأول من يناير، أراكم هناك".

ومن المقرر أن تقام بطولة بريسبن في الفترة من 31 ديسمبر الجاري وحتى 7 يناير المقبل، قبل بطولة أستراليا المفتوحة التي تقام من 14 وحتى 28 يناير المقبل.

وكان نادال المتوج بـ 22 لقب غراند سلام، خاض آخر مباراة له يوم 18 يناير الماضي، عندما سقط أمام الأمريكي ماكينزي ماكدونالد في الدور الثاني بأستراليا المفتوحة.

ومن وقتها اتبع نادال خطة تعافي من إصابة في الساق اليسرى استلزمت خضوعه لجراحة.

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