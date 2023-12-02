خيول منصور بن زايد تحرز "ثنائية" بالحفل الرابع لمضمار العين

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بثنائية في الحفل الرابع لمضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وأقيم السباق أمس الجمعة من 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، برعاية رعاة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبلغ مجموع جوائزه المالية 810 آلاف درهم.

وفاز "زاجر الوثبة" للوثبة للسباقات، بإشراف جان كلود بيكو، وقيادة ريان كوراتولو، بالشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب "شعبية الروضة"، وجوائزه 150 ألف درهم، برعاية مبادلة، محققاً 2:19:61 دقيقة.

وجاء الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر "فارس"، لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على لقب "كأس القوائم"، وجوائزه 200 ألف درهم، برعاية دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، محققاً 2:04:04 دقيقة.

وأهدى "ايه اف يبرهن" لناصر عسكر، وقيادة قيس البوسعيدي، الفوز الأول للمدربة الإماراتية ميثاء السويدي، في الشوط السابع لمسافة 1000 متر، على لقب " المرخانية"، وجوائزه 150 ألف درهم، برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي، محققاً 1:05:44 دقيقة.

وأحرز "تاج العز" لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة كونور بيسلي، المركز الأول في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب "الخبيصي"، وجوائزه 100 ألف درهم برعاية "أريج الأميرات"، محققاً 1:51:52 دقيقة.

وحصد الجواد "جاكار بي ار" لبايرلي للسباقات، بإشراف أبوبكر داود، وقيادة الفارس العماني قيس البوسعيدي، جائزة الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب "المويجعي"، وجوائزه 70 ألف درهم، برعاية المسعود للسيارات ـ نيسان، محققاً 1:38:53 دقيقة.

وحقق الجواد "أهازيج" لسيف عشير المزروعي، الثنائية للمدرب أبوبكر داود، بحصد جائزة الشوط السادس لمسافة 1000 متر، على لقب كأس "الوثبة ستاليونز"، لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم، برعاية الوطنية للأعلاف، محققاً 1:06:78 دقيقة.

وشهد السباق وتوج الفائزين، محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة للسباقات، المشرف العام على مضمار نادي العين للسباق، وعبد الله المرر رئيس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز