انطلاق «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس في ملعب «ذا سيفنز» بدبي النسخة السنوية لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي بمشاركة أفضل لاعبي ولاعبات سباعيات الرجبي في العالم، وحرص قادة أفضل فرق سباعيات الرجبي في العالم على تحقيق إنجاز كبير عبر أحدث أعجوبة معمارية وهندسية في دبي «ون زعبيل»، إيذاناً بانطلاق سلسلة إتش إس بي سي سفنز بحلتها الجديدة في دبي هذا الأسبوع. واستطاع المشاركون من قادة الفرق صعود أطول مبنى أفقي معلق في السماء، حيث توجهوا إلى أعلى المبنى الكابولي الذي حطم الرقم القياسي العالمي، لالتقاط صورة من منظور دبي الجديد، وأمام خلفية تتضمن أفق المدينة المذهل.

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