«إكس كات».. جولة الفجيرة الختامية الأولى اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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شهد كورنيش نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية إقامة سباق السرعة لأفضل زمن مخصص للجولة الختامية الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «إكس كات»، التي تستضيفها مياه الفجيرة، وتختتم منافساتها غداً، بمشاركة نخبة من أبطال العالم، على متن 9 زوارق. وتتجه الأنظار اليوم نحو سباق الجولة الختامية الأولى لجائزة الفجيرة الكبرى عند الساعة الثالثة عصراً.

وتمكن الزورق البريطاني بقيادة سكون وليامس ومارتن كتمبيلا من حسم لقب سباق السرعة بعدما حل في المركز الأول، وحل الزورق الإيطالي بقيادة الأخوين روزاريو وجسيبى دي كولا ثانياً، وجاء المركز الثالث من نصيب الزورق الإماراتي «فزاع» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

وأرجع عارف الزفين ونادر بن هندي قائدا زورق فزاع 3 حلولهم في المركز الثالث لسباق أفضل زمن نسبة لحدوث بعض الأعطال الفنية الخارجة عن الإرادة، والتي حالت من دون الحصول على مراكز المقدمة على الرغم من الانطلاقة المثالية للزورق مع انطلاقة السباق وأشار الزفين إلى أن تركيزهم منصب على الجولة الختامية الأولى التي تقام اليوم وكذلك الجولة الثانية الختامية التي ستقام غداً. ووصف نادر بن هندي الأجواء في الفجيرة بالرائعة وتساعدهم كثيراً على تحقيق الطموحات لافتاً إلى أن مياه الفجيرة عودتهم دائماً على احتلال المركز الأول.

وأكد هيثم الفيل عضو اللجنة المنظمة اكتمال التجهيزات كافة في كورنيش النادي البحري، لافتاً إلى أن اللجنة المنظمة برئاسة أحمد إبراهيم قامت بتخصيص مواقع للجمهور بجانب مبنى النادي البحري والدعوة ستكون مفتوحة لكل عشاق ومحبي سباقات الزوارق السريعة لمعايشة الحدث الذي يجيء مع احتفالات عيد الاتحاد 52.

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