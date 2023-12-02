4 نزالات لـ «جودو الإمارات» في «طوكيو غراند سلام»

المصدر: طوكيو - البيان

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يخوض منتخب الإمارات للجودو، اليوم، 4 نزالات في تصفيات الدور التمهيدي للوزن الخفيف ببطولة طوكيو «غراند سلام»، التي يشارك فيها 506 لاعبين ولاعبات من 84 دولة.

وتقام البطولة في ختام بطولات «غراند سلام» الكبرى لعام 2023، بإشراف الاتحاد الدولي، وضمن مشوار التأهل لأولمبياد باريس 2024. وتجرى قرعة البطولة عبر «تقنية الفيديو» بالقاعة الرياضية بفندق طوكيو «متروبوليتان»، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة للبطولة.

ويشارك منتخب الجودو في 4 نزالات بالدور التمهيدي، حيث تشارك اللاعبات بشيرات خوردي في وزن «تحت 52 كجم»، وميثاء محمد النيادي في وزن «تحت 57 كجم»، وباتسو ألتان في الوزن نفسه، واللاعب نارمند بيان في وزن «تحت 66 كجم».

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