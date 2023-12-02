«غناضة» تظفر بسيف جائزة زايد الكبرى للهجن بالوثبة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اختتمت أمس منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2023 التي أقيمت على مدار 7 أيام بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ جاء اليوم الختامي بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 52.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، اليوم الختامي بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن بالدولة. ورفع معاليه أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على دعمه واهتمامه ورعايته للرياضات التراثية في الدولة، وعلى رأسها سباقات الهجن، بمناسبة ختام جائزة زايد الكبرى 2023، مشيراً إلى أن النجاح الكبير الذي حققته الجائزة في نسختها الـ 30 يعود في الأساس إلى دعم واهتمام القيادة الرشيدة.

وقدم معاليه الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه ومتابعته لهذا الحدث المميز الذي أصبح محط أنظار جميع ملاك ومحبي سباقات الهجن في المنطقة، لما له من قيمة معنوية ومالية كبرى، جعلته الأضخم والأهم والأغلى.

مشاركة كبيرة

وقال معاليه: «إن المشاركة الكبيرة على أرضية ميدان الوثبة عاصمة الميادين، هذا العام جسدت مسيرة حب الملاك لتراثهم، في ظل حرص كبير على استمرارية التواجد في جائزة زايد الكبرى، لأنها تمثل عنواناً بارزاً يؤكد العرفان والوفاء لهذه المناسبة الغالية التي تحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع».

وهنأ معاليه الملاك المتوجين بالناموس هذا العام، معتبراً أن الجميع فائز بتواجده في هذه المناسبة، التي تمثل ملتقى سنوياً لمحبي سباقات الهجن، وكرنفالاً يعزز الإخاء والمحبة بين الجميع، الذين حرصوا على الاستعداد الجيد، والدفع بنخبة من الهجن في جميع السباقات وبشكل خاص في شوط السيف الذي يمثل الجائزة الكبرى. كما توجه معاليه بالشكر لكل من أسهم في إنجاح نسخة هذا العام من جائزة زايد الكبرى، وخص بالشكر أعضاء اللجنة المنظمة العليا واللجان العاملة، على ما بذلوه من جهد مقدر حتى تخرج المنافسات في أبهى صورة، وتنال رضى جميع المشاركين والمتابعين، وتمنى للجميع التوفيق فيما تبقى من موسم سباقات الهجن.

نتائج

وعانقت «غناضة» الناموس وأهدت شعار حميد سعيد النيادي سيف جائزة زايد الكبرى للهجن، في شوط الحول المفتوح، في أقوى وأهم أشواط الجائزة، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، بعد أن تألقت بشكل لافت وبسطت سيطرتها التامة على مجريات الشوط منذ البداية وحتى عبورها خط النهاية، بعدما قطعت مسافة الشوط البالغة 6 كلم في زمن قدره 8:55:3 دقائق، مسجلة أفضل توقيت زمني في ختام الجائزة، وبفارق نحو 3 ثوانٍ عن «مصيحة» بشعار مانع علي حماد الشامسي التي جاءت في المركز الثاني، وأهدت مالكها 2.5 مليون درهم، بينما حلت «الذيبة» من هجن السيلية في المركز الثالث، وأهدت الشعار الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم.

وجاءت منافسات اليوم الختامي على قدر التوقعات، وشهدت منافسة قوية بين أغلب الشعارات القوية، خلال أشواط الرموز الثمانية لسن الحول والزمول.

تألق

وتواصل تألق شعار مانع علي حماد الشامسي اللافت خلال النسخة الحالية من الجائزة، بعدما توج ببندقية الزمول المفتوح وجائزته المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم بعد فوز «الجهضم» المستحق بالمركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:04:5 دقائق، وبفارق ثانية عن «ملفت» لمنصور سعيد الأحبابي الذي جاء ثانياً، فيما أنهى الشوط في المركز الثالث «سديم» لحمد راشد غدير الكتبي بتوقيت 9:10:0 دقائق. وأهدت «اليازي» شعار خليفة سلطان بالرشيد السويدي خنجر الحول في شوط المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليوني درهم، بعد أن خطفت المركز الأول بتوقيت زمني قدره 9:02:3 دقائق، بعد منافسة قوية مع «الوسمية» لسعيد منانة غدير الكتبي التي حلت ثانية بتوقيت 9:03:2 دقائق، أما المركز الثالث فكان من نصيب «لفحة» لحمد نهيان سالم العامري.

وذهب الرمز الرابع في ختام الجائزة إلى «غازي» الذي أهدى مالكه حمد سيف نعيف العامري شداد الزمول المحليات إلى جانب مليون درهم، بعدما خطف الصدارة في الـ 200 متر الأخيرة، مسجلاً زمناً قدره 9:03:9 دقائق، متفوقاً على «الشملي» و«مربان» بشعار مانع علي حماد الشامسي الذي نافس بقوة على الناموس والرموز.

وفي أشواط فئة الإنتاج، نجحت «العاصمة» بشعار عبيد بالحلوس ذيبان العامري في إهداء مالكها خنجر الحول المحليات الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، إذ قطعت مسافة الشوط في 9:06:8 دقائق، وأنهت الشوط بفارق كبير عن «عالية» لسهيل غريب راشد الكتبي التي حلت ثانية بتوقيت 9:10:1 دقائق، وأهدت مالكها جائزة المركز الثاني وقدرها 800 ألف درهم، فيما حلت ثالثة «هقاوي» لسعيد راشد غدير الكتبي.

وحصد شعار محمد سلطان مرخان الكتبي رمزين في اليوم الأخير للحول والزمول، بعدما فاز «كفو» و«نجود» ببندقية وخنجر الحول والزمول المحليات والمهجنات لفئة الإنتاج، إذ تصدر «كفو» شوط الزمول المحليات، وأهدى الشعار مليون درهم بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:10:7 دقائق، تاركاً المركز الثاني لـ «شاهين» لسيف مصبح مطر الخييلي، وفي المركز الثالث جاء «ممتع» لأحمد محمد العضيلي العامري.

أما «نجود» فقد استطاعت أن تحسم شوط الحول المهجنات لمصلحتها مسجلة ثاني أفضل توقيت زمني في 8:56:7 دقائق، بفارق مريح عن «سلطانة» بشعار سالم سعيد منانة الكتبي التي جاءت في المركز الثاني بتوقيت 9:59:9 دقائق، وحلت في المركز الثالث «هملولة» بشعار سهيل سعيد الخييلي.

وشهد شوط الزمول المهجنات من فئة الإنتاج فوز «معاند» بشعار محمد مسلم قنزول العامري الذي قدم أداءً مميزاً، وخطف رمز الشداد وجائزة الشوط المالية وقدرها مليون درهم، وسجل توقيتاً زمنياً قدره 9:59:9 دقائق، بينما حل في المركز الثاني «هجام» لعبدالله ناصر الكتبي، وفي المركز الثالث جاء «ملهم» منصور مبارك. وتوج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، الفائزين بالرموز الغالية عقب ختام المنافسات، وسط حضور كبير من ملاك ومحبي الهجن.

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