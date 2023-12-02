«غولف الإمارات» يعانق الذهب العربي

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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سطرت لاعبات ولاعبو الغولف الإماراتي، إنجازاً غير مسبوق، في تاريخ البطولات العربية للمراحل السنية للذكور والإناث، للفردي والفرق، بتوشح نجمات ونجوم الدولة العديد من الميداليات بين الذهب والفضة في النسخة الثانية والعشرين للشباب تحت 18 سنة، والناشئين تحت 15 سنة، والثالثة للأشبال تحت 13 سنة، والثانية للفتيات تحت 15 سنة، والثالثة عشرة للسيدات، التي أقيمت بملعب الرياض للغولف في العاصمة السعودية، في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي، بمشاركة نخبة المنتخبات العربية.

واحتفلت بعثة الإمارات في الرياض برئاسة «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس الاتحاد، بجانب المدير التنفيذي للاتحاد أكرم سكيك، بإنجاز أبطال وبطلات الإمارات، وقدموا التهنئة لأصحاب الإنجاز وللجهاز الفني للمنتخبات المكون من المدربين فيصل السرغيني وسمير الولاني وإبريل فارني و16 لاعباً ولاعبة.

ثلاثي الذهب

ونال منتخب فتيات الإمارات الواعدات تحت 15 سنة المركز الأول بجدارة واستحقاق بتصدرهن للمنافسات منذ الجولة الأولى وتزينت أعناق بناتنا بالميداليات الذهبية في أول ظهور لهن بمثل هذا المحفل العربي بمجموع 426 ضربة وهن آسيا سليم ومايا جيدين، وساره علي. وفي منافسات الفردي حصلت اللاعبة المغربية نهى جادي على المركز الأول 212 ضربة، ولاعبة منتخبنا آسيا سليم على المركز الثاني 214 ضربة وزميلتها مايا جودين ثالثة 218 ضربة وزملتيهما ساره علي رابعة 223 ضربة. ونال منتخب سيدات الإمارات المكون من اللاعبات جيمي كاميرو وانتصار الريش وعلياء العمادي المركز الثاني بمجموع 436 ضربة وتوجن بالميداليات الفضية، وتوج بالذهب المنتخب المغربي 424 ضربة. وفي منافسات الفردي فازت لاعبة منتخبنا جيمي كاميرو بالمركز الثاني 216 ضربة وزميلتها انتصار الريش بالمركز الرابع 220 ضربة ، وتوجت بالذهب اللاعبة المغربية صوفيا اسيكاني بمجموع 206 ضربات.

وحصل منتخب شباب الإمارات تحت 18 سنة على وصافة العرب بحصوله على المركز الثاني والميداليات الفضية التي تقلدها كل من سيد ريان أحمد وراشد الجسمي ومحمد سكيك بمجموع 450 ضربة وتوج بالذهب المنتخب المغربي 416 ضربة والمركز الثالث والفضة للمنتخب المصري 453 ضربة.

بداية موفقة

واعرب اللواء طيار «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف عن بالغ سعادته بما حققته منتخباتنا في البطولة العربية.

وأشاد بالنتائج والتي وصفها بالرائعة، وخصوصاً لقواعد اللعبة بدولتنا وفي أول ظهور لمعظم لاعبينا من الجنسين وبتفوقهم على أقرانهم بمعظم الدول العربية التي سبقتنا في الإشهار والتفوق، وفي ظل التواجد القوي للاعبين واللاعبات العرب.

وقال الهاشمي: لقد طوينا صفحة التواجد في البطولات من أجل المشاركة وانتقلنا إلى التنافس من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات.

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