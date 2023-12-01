«سباقات السرعة» تزيد إثارة جائزة الشارقة الكبرى لزوارق فورمولا 1

المصدر: الشارقة - البيان

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تشهد بطولة العالم للزوارق السريعة، جولة الشارقة، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، على بحيرة خالد في الفترة الممتدة بين 8 و10 ديسمبر المقبل، تعديلات تطبق للمرة الأولى، في نظام التأهل وتحديد خط انطلاق الزوارق على السباق الختامي في روزنامة الموسم الحالي للبطولة.

وشملت التعديلات الجديدة إضافة سباقين لـ «السرعة» على روزنامة ثاني أيام الحدث، يهدفان إلى منح السائقين المزيد من الوقت لتحسين موقعهم على خط انطلاق السباق الرئيس، جنباً إلى جنب مع تعزيز فرص مشاهدة ومتابعة السائقين والرعاة والفرق التي يمثلونها، بما يضفي مزيداً من أجواء الإثارة والتشويق سواء للحضور الجماهيري المتواجد على أرض الحدث، أم المتابع للسباق عبر شاشات التلفزة العالمية التي ستتولى نقل الحدث.

اختبار

وسبق للجنة المنظمة لبطولة العالم للزوارق السريعة اختبار الصيغة الجديدة من التعديلات، على هامش جولة «الجائزة الكبرى إيطاليا» التي أقيمت في جزيرة سردينيا، بهدف تلبية احتياجات الزوارق الـ 20 المتنافسة على لقب الجولة، قبل أن يتم اعتماد الصيغة رسمياً في الجولة الختامية في الشارقة.

ويستهل الحدث الختامي للموسم «جائزة الشارقة الكبرى» في الثالثة عصر يوم الثامن من ديسمبر الجاري، بالصيغة الاعتيادية التي سجلت في المواسم الماضية، بانطلاق التجارب الحرة التي تمتد لمدة ساعة، ويشارك فيها جميع القوارب على المسار الجديد لبحيرة خالد.

وتتنافس القوارب المشاركة، في اليوم الثاني في سباق أفضل زمن بصبغته التقليدية الشهير «كسر الكيلو»، المكونة من ثلاث فترات من المراحل التأهيلية، وتظهر الصيغة الجديدة للتعديلات في سباقات النصف الثاني من اليوم الثاني بانطلاق سباقات السرعة، وينطلق الأول منها في الثالثة عصراً لمدة 20 دقيقة، تتنافس فيه الزوارق التي سجلت أفضل زمن من المراكز (الأول، والرابع، والخامس، والثامن، والتاسع، والثاني عشر، والثالث عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والعشرين والحادي والعشرين)، على أن ينطلق السباق الثاني في الثالثة و35 دقيقة، بمشاركة الزوارق التي أنهت «كسر الكيلو» بالمراكز (الثاني، والثالث، والسادس، والسابع، والعاشر، والحادي عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والثاني والعشرين)، في سباقين يمنحان القوارب التي سجلت الأزمنة الخمسة الأسرع في كل منها، الفرصة المثالية للانطلاق من المراكز الـ 10 الأولى للسباق الرئيس يوم الأحد.

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