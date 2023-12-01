عاشور يوجه الدعوة لرئيس الزمالك لحضور سوبر اليد

المصدر: القاهرة - البيان

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وجه نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد الدعوة إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المصري، لحضور مباراة السوبر لكرة اليد التي ستقام بين فريقي الأهلي والزمالك، يوم 9 ديسمبر على ملعب صالة مجمع زايد الرياضي في الفجيرة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس نادي الزمالك لنبيل عاشور في مقر القلعة البيضاء، بحضور سعود صالح عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، وأحمد سليمان وهاني شكري وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس إدارة الزمالك.

ورحب لبيب برئيس الاتحاد الإماراتي لكرة اليد والوفد المرافق له، في إطار العلاقات الوطيدة التي تربط الزمالك بالمؤسسات الرياضية داخل مصر وخارجها، وأشار حسين لبيب إلى أنه سبق له خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإماراتي مع نادي العين ويرتبط بعلاقات وطيدة مع مسؤولي الاتحاد الإماراتي لكرة اليد السابقين والحاليين وتم الحديث عن سبل التعاون بين الاتحاد الإماراتي لكرة اليد ونادي الزمالك مستقبلاً.

وأشاد لبيب العلاقات الوطيدة التي تجمع كلاً من الإمارات ومصر، وبالجهود الكبيرة التي تبذل لاستضافة متميزة للمباراة، وقام بإهداء درع وعلم النادي إلى نبيل عاشور والذي حرص هو الآخر على إهداء رئيس الزمالك درع الاتحاد الإماراتي.

وقام وفد اتحاد كرة اليد بتوجيه الدعوة لحسين لبيب، لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين فريقي الأهلي والزمالك، وأكد نبيل عاشور حرص الإمارات على تنظيم مباراة مميزة تليق بتاريخ وعراقة أكبر ناديين بمصر، وقال مباراة السوبر ستقام وسط احتفالات شعبية لتزامنها مع احتفالات الإمارات بعيدها الوطني الثاني والخمسين.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم الماضي، والزمالك وصيف الدوري، وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

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