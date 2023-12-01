مسيرة بحرية في مارينا للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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تشهد القناة المائية في قلب دبي مارينا بداية من الساعة الثانية ظهر غدٍ السبت تظاهرة رياضية بحرية مع انطلاق مسيرة قوارب التجديف، المبادرة التي ينظمها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثاني والخمسين واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28).

وتهدف مسيرة قوارب التجديف الحديث بمختلف أنواعها للتوعية بالمحافظة على البيئة وقضايا المناخ وتحقيق الاستدامة بمشاركة نخبة من محبي الرياضات البحرية وهواة رياضة التجديف على متن أكثر من 30 قارباً ستبحر جميعها لمسافة تزيد على 2000 متر داخل مياه القناة المائية في منطقة دبي مارينا وبين أبرز معالم المنطقة الجميلة.

وأكمل اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيزات لإنجاح المسيرة، حيث سيتم استقبال المشاركين وكبار الضيوف عند الواحدة ظهراً في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في واجهة دبي هاربور «الميناء السياحي»، فيما يعلن عن افتتاح البرنامج الرسمي للحدث عند الثانية ظهراً ينطلق بعدها الجميع إلى نقطة التجمع لبداية الموكب البحري في الثالثة إلا الربع.

ويحضر الحدث عدد من كبار الشخصيات ومسؤولي اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى جانب كبار الشخصيات ممن يزورن الدولة هذه الأيام ومن بينهم رونالد جيان كريستوفي رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، وشي وانغ الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للتجديف وفينسنت غايلارد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للتجديف ومنال بهمن، مديرة إدارة العمليات التشغيلية في جمعية الإمارات للطبيعة ولي كين السفير الدولي لمنظمة «جي سي آر أيه».

ترحيب

ورحب محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بكبار الضيوف والرياضيين المشاركين في المسيرة، والتي تقام بالتزامن مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد وانعقاد مؤتمر (كوب 28).

ووجه محمد عبدالله حارب الفلاحي الشكر لمجلس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان على التعاون القائم بين الاتحاد والنادي والذي توج بالتنسيق لإنجاح هذه المبادرة التي يسعى من خلالها أهل البحر التوعية بتحقيق الاستدامة في المجال الرياضي والمحافظة على البيئة من خلال ممارسة الأنشطة صديقة البيئة.

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الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حصل هذا العام على جائزة «الاستدامة في الرياضة» ضمن الدورة التاسعة من «نموذج دبي للتفوق الرياضي» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وذلك لمراعاة الاستدامة في العمل ولكون 79 % من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة.

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