طائرة شباب الأهلي .. صدارة الدوري بالعلامة الكاملة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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واصل شباب الأهلي، فرض سيطرته على صدارة جدول ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة للرجال في الموسم الجاري، بوصوله إلى العلامة الكاملة بتحقيق 4 انتصارات و12 نقطة، بعد فوزه على ضيفه العين 3-0، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري، بينما حقق الوصل انتصاره الثالث على حتا 3-1، ليحتل الأول المركز الثاني بتحقيق 3 انتصارات و7 نقاط، ويأتي حتا في المركز الثامن الأخير دون أي انتصارات أو نقاط.

وعاد بني ياس إلى نغمة الانتصارات مرة أخرى بعد تعثره في آخر مباراتين أمام شباب الأهلي والعين، وذلك بفوزه على الجزيرة 3-0، ليصعد إلى المركز الرابع بانتصارين و6 نقاط، ويسبقه الجزيرة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، وحقق عجمان فوزه الثاني هذا الموسم، وذلك على حساب النصر بنتيجة 3-2، بعد مباراة ماراثونية امتدت لساعتين ونصف الساعة، ليحصد عجمان النقطة 5، ويصعد إلى المركز السادس في ترتيب المسابقة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر في المركز الخامس.

دوري السيدات

ومن ناحية أخرى، حافظ فريق الكرة الطائرة بنادي الشارقة لرياضة المرأة، على صدارته لمجموعته في مسابقة الدوري العام للسيدات بفوزه الكبير على فريق أكاديمية إي لايت 3-0، في الجولة الثالثة من المسابقة، وكان فريق الشارقة، قد فاز بالنتيجة نفسها في مستهل مشواره في المسابقة على كل من فريق أبوظبي سبايكرز، وأكاديمية ابيك.

وأكدت فاطمة العليلي رئيس قسم الألعاب الجماعية في نادي الشارقة لرياضة المرأة، رضاها التام على الفريق وعلى ما حققه من نتائج طيبة حتى الآن في المسابقة،

وأضافت إن الهدف هذا العام هو تحقيق الفوز بمسابقة الدوري العام، وأشارت إلى أن النادي كعادته رصد كل الإمكانيات اللازمة للمنافسة بقوة على الصدارة وحسم اللقب، وأكدت أن الفريق خاض قبل بداية الموسم فترة تحضير داخلية مميزة استكملها بالدخول في معسكر خارجي في كل من البحرين وتركيا.

وأوضحت أن الفريق يضم 19 لاعبة من اللاعبات المميزات، منهن 14 لاعبة مواطنة، و4 لاعبات مقيمات، ولاعبة محترفة، وتضم قائمة الفريق الأول علياء ناصر، منى عباس، أمينة مال الله، فاطمة خالد، فاطمة ثابت، ندوة وسيم، شيخة المهيري، لطيفة الكعبي، ريام السويدي، مشاعل سالم، أسماء أحمد، مهرة محمد، نيهال كبير، مائدة محمد، شيروب مالديرد، وماتيا ماجديك، وأشادت بجهود الجهاز الإداري والفني المكون من عنود المهيري الإدارية، والمدرب الدكتور كريم بن عياد، وكل الأطقم المتعاونة في النادي، كما شكرت الدعم الكبير والمتابعة المستمرة من قبل مي العامري نائبة مدير نادي الشارقة لرياضة المرأة، ووعدت بمواصلة مشوار تميز الفريق وباقي فرق الكرة الطائرة في النادي حتى نهاية الموسم.

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