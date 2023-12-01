«فيفا» يعلن عن الكرة الرسمية لمونديال الكرة الشاطئية «الإمارات 2024»

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأديداس عن الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "الإمارات 2024"، وتحمل اسم "CNXT24 PRO BCH"، وتم تصميمها بدقة وابتكار، وتتميز بتصميم ديناميكي يعزز من التراث الغني للكرة الشاطئية الممتزجة بالتكنولوجيا المتطورة.

وتتميز الكرة بوجود كلمة "دبي" بالخط العربي، احتفالًا بالأفق الأيقوني والشواطئ التي تستضيف المونديال في دبي، وستكون بمثابة الخلفية المثالية للبطولة، كما يضمن توزيع الوزن في الكرة تسجيل أهداف وفيرة في كل مباراة.

وتستضيف الإمارات، للمرة الثانية في تاريخها، بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، من 15 إلى 25 فبراير 2024 بدبي بمشاركة 16 منتخباً، ويتنافس منتخب الإمارات في المجموعة الأولى منتخبات مصر والولايات المتحدة وإيطاليا.

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