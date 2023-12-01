بتوجيهات أحمد بن محمد.. انطلاق كأس الاتحاد لسباقات الصقور "بالتلواح" ديسمبر الجاري

المصدر: البيان

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بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اتحاد الإمارات للصقور، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيدها الوطني الـ52، تنطلق كأس الاتحاد لسباقات الصقور "بالتلواح" فئة – فرخ والتي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع "مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث" خلال الفترة من 6 – 13 ديسمبر الجاري بميدان الروية في دبي.

ويأتي انطلاق الكأس للعام الثاني على التوالي بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من الحدث العام الماضي، وتزايد أعداد المشاركين الراغبين في الانضمام للسباق ضمن مختلف فئاته، ما يعكس الحرص المتنامي على المشاركة والتنافس في هذه البطولة القوية، لاسيما مع انطلاقها بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيدها الوطني، وسعي اللجنة المنظمة الدائم إلى تقديم أفضل المستويات في هذه الرياضة المرتبطة بالموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات، وكذلك التأكيد على أهمية هذا النوع من البطولات في إتاحة الفرصة أمام الصقّارين لإظهار قوة الإعداد ودرجة الجاهزية لخوص المسابقات التنافسية وتحقيق الأرقام والنتائج المتقدمة.

مناسبة رياضية مميزة

وفي هذه المناسبة أكد سعادة راشد بن مرخان، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، أن كأس الاتحاد لسباقات الصقور أصبحت وبفضل الدعم اللامحدود من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مناسبة رياضية مميزة يحرص مجتمع الصقّارة في دولة الإمارات على المشاركة في فئاتها المختلفة، نظراً لما تحمله من دلالات مهمة يأتي في مقدمتها تعزيز مفهوم الهوية الوطنية؛ الأمر الذي يتماشى مع أهداف الاتحاد بتأصيل الهوية الوطنية، إضافة إلى بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من أفراد المجتمع تهتم برياضة الصقور وتنمّي مشاعر الفخر لديهم بموروثهم الوطني وعاداتهم وتقاليدهم العريقة.

مرجعية شاملة

وتمكنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الاتحاد لسباقات الصقور "بالتلواح" على مدار الأشهر الماضية، وبمجرد انتهاء النسخة الأولى، من وضع جميع التصورات اللازمة لإنجاح النسخة الحالية من البطولة، مع الاستفادة من مكتسبات العام الماضي في الوقوف على جوانب القوة ومعالجة التحديات لضمان خروج الحدث على الوجه الأكمل وبالصورة التي تليق بمكانة دولة الإمارات في قطاع الرياضات التراثية؛ ووفقاً لرؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والأهداف الاستراتيجية لاتحاد الإمارات للصقور، بتعزيز مسيرة رياضة الصقور وتمّكين منتسبيها من تحقيق النجاحات المنشودة، بما يسهم في نشرها ومضاعفة أعداد ممارسيها وترسيخ ثقافتها الممتدة على مدار عقود طويلة بفضل جهود الآباء والأجداد التي مثّلت أساساً قوياً ومرجعية شاملة لمختلف نواحي هذه الرياضة.

وتتضمن كأس الاتحاد 3 فئات، وتشمل أشواط الشيوخ، والعامة مفتوح، والعامة مُلّاك، بإجمالي 15 شوطاً، إذ تبلغ مسافة جميع السباقات 400 متراً في 4 مسابقات هي: (جير شاهين – جير تبع – بيور جير – قرموشة) بإجمالي جوائز يتجاوز 2 مليون درهم بواقع 1.428 مليون درهم للأشواط الرئيسية، و750 ألف درهماً للمراكز الثلاث الأولى لأشواط الكأس، عقب قرار مجلس إدارة الاتحاد بزيادة قيمة الجوائز انطلاقاً من أهدافه الرامية إلى تشجيع المشاركين ودعم جهودهم الكبيرة طوال الموسم الرياضي وما يتضمنه من مسابقات مختلفة.

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