«إكس كات».. انطلاق الإثارة بـ «سباق الزمن الأفضل»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أعلنت إمارة الفجيرة، جاهزيتها الكاملة لتنظيم الجولتين الأخيرتين من بطولة العالم للزوارق السريعة، فئة «إكس كات»، جائزة الفجيرة الكبرى، اعتباراً من اليوم وحتى بعد غدٍ، بمشاركة 9 زوارق، يتقدمها زورق «فزاع»، ممثل دولة الإمارات الوحيد في البطولة، بقيادة الثنائي الدولي عارف الزفين، ونادر بن هندي، إلى جانب زوارق أخرى من الكويت وأستراليا وبريطانيا وإيطاليا.

برنامج الجائزة

وسيتم تدشين الحدث اليوم، بتنظيم سباق أفضل زمن في تمام الساعة 12 ظهراً، يعقبه اجتماع مديري الفرق، في تمام الساعة الرابعة، وتنطلق بعده المسيرة البحرية للزوارق، تمهيداً للدخول في أجواء البطولة، التي تفوق تكلفتها الكلية مليوني درهم إماراتي.

ويتصدر الزورق البريطاني «تيم جي بي»، السباق برصيد 159 نقطة، يزاحمه بقوة زورق فزاع، بقيادة الثنائي الزفين ونادر بن هندي، بفارق نقطة واحدة، ثم الزورق الإيطالي «إتش بي ريسينج»، في المركز الثالث برصيد 152.

وأكد أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، رئيس لجنة الزوارق السريعة بالاتحاد الدولي، جاهزية النادي لاستضافة الحدث الأبرز، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، مشيراً إلى أن احتضان الفجيرة لجولتي الختام من بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات»، إنجاز عالمي مهم لدولة الإمارات وإمارة الفجيرة في مجال السباقات الرياضية بشكل عام، لاسيما الرياضات البحرية، مؤكداً أن الإمارة على أتم الاستعداد لاستضافة نهائيات هذا السباق الدولي المهم، الذي يشكّل وجهة لأبطال العالم، ونجوم هذا النوع من السباقات البحرية، مشيراً إلى أن مارينا الفجيرة، يحرص على تنظيم كبرى الفعاليات الدولية والبطولات العالمية، تجسيداً لالتزامه بتعزيز مكانة الإمارة، كوجهة عالمية للرياضة والسياحة.

وأشار إلى أن ما يميز الحدث هذا العام، أنه سيكون ضمن احتفالات البلاد بالعيد الـ 52 للدولة، منوهاً بإقامة مسيرة بحرية احتفالاً بهذه المناسبة.

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