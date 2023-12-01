«زريج» تتقدم الحول و«هملول» يتصدر الزمول بالمرموم

المصدر: دبي - البيان

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أكدت الشعارات المختلفة لهجن أبناء القبائل، اكتمال الجاهزية والاستعداد مع اقتراب مواعيد المهرجانات الكبرى للهجن العربية الأصيلة، إذ شهدت تحفة الميادين بالمرموم صباح أمس، إقامة 16 شوطاً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومترات، وذلك ضمن سباقات المرموم التي تقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن.

وذهب ناموس أول أشواط التحديات، الذي خصص للحول المحليات إلى شعار حمد ضعيف حمد اغدير اجتبي، الذي قدم «زريج» على الصدارة بزمن وقدره 13:01:9 دقيقة.

وحققت «غزر» المملوكة لـ عبدالله عتيق شامس العامري، صدارة الشوط الثاني للحول المهجنات بتوقيت بلغ 12:52:3 دقائق.

ونجح «هملول» لـ سعيد محمد سعيد مروشد، في حسم قمة الشوط الثالث للزمول المحليات، بعد أن سجل توقيتاً وقدره 13:06:0 دقيقة.

وتألق «كحيلان» بشعار سهيل عبيد عبدالله بن يميع السبوسي في الشوط الرابع للزمول المهجنات، وحسم المعركة بتوقيت بلغ 13:23:5 دقيقة.

وسجلت هجن أبناء القبائل حضوراً مميزاً من خلال مشاركتها أول من أمس، في تحديات الثنايا ضمن سباقات المرموم، والتي أقيمت على مدار 16 شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات.

ورسمت «الهبيبة» المملوكة لـ محمد علي محمد حماد الشامسي، ملامح التألق في التحدي الرئيسي للثنايا البكار المحليات، حيث قطعت مسافة السباق متقدمة المنافسين في زمن وقدره 12:54:3 دقيقة.

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