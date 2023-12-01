«عيد الاتحاد» لقوارب التجديف التراثية غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

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ينظم نادي تراث الإمارات، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، سباق عيد الاتحاد لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، غداً، ضمن فعاليات النادي واللجنة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.

ويقام السباق في أربعة أشواط، تحمل ألوان علم الدولة الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، بمشاركة 1037 بحاراً، على متن 61 قارباً، ولمسافة 4 أميال بحرية، تنتهي أمام منصة السباقات بكاسر الأمواج في كورنيش أبوظبي.

وكان الاجتماع التنويري للسباق، عقد أمس في مسرح أبوظبي، بحضور النواخذة واللجنة المنظمة والبحارة المشاركين في السباق، وأجريت في الاجتماع عملية القرعة على خط البداية للأشواط الأربعة، كما تم التأكيد على تعليمات السباق والشروط الفنية للقوارب، والالتزام بألوان الأشواط، وقيم السباقات البحرية في الدولة، بوصفها جزءاً من الموروث الوطني.

وأكدت اللجنة المنظمة للسباق، اكتمال الترتيبات من أجل أن يسير السباق على الوجه الأكمل، لاسيما أنه يأتي في مناسبة وطنية عظيمة، لها مكانتها في نفوس كل الإماراتيين، لذلك حرصت اللجنة على أن يتسق الأداء الفني للسباق مع أهميتها. وأشادت اللجنة المنظمة، بروح التعاون التي سادت الاجتماع بين البحارة المشاركين في السباق، إذ أكدوا أهمية الالتزام بالتفاصيل الفنية التي تهدف لضمان سلامة المتسابقين.

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