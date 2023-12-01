جائزة زايد الكبرى للهجن تختتم اليوم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يسدل الستار، اليوم، على منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن 2023-2024، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينظمها اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة العليا المنظمة.

وكانت الجائزة قد انطلقت السبت الماضي، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، في ميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، إذ خصصت اللجنة المنظمة، 214 شوطاً للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول، منها 36 شوطاً للرموز.

وتختتم الجائزة، بمنافسات الحول والزمول للجماعة على مدار 8 أشواط، تشهد الصراع على 8 رموز، هي الأغلى في المنافسات على الإطلاق، إذ يقام الشوط الرئيس الثامن للحول المفتوح، ويحصل الفائز به على سيف، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم.

وتم تخصيص الشوط السابع للزمول المفتوح، ويحصل الفائز بالشوط على بندقية، إضافة إلى الجائزة المالية، وقدرها 1.5 مليون درهم. وفي الشوط السادس الذي تم تخصيصه للحول المحليات، تتنافس المطايا المشاركة على الخنجر، وجائزته مليونا درهم، بينما يتوج الفائز بلقب الشوط الخامس المخصص للزمول المحليات على شداد، إضافة إلى مليون درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة 4 رموز لفئة الإنتاج، تشجيعاً للملاك على الاهتمام بهذه الفئة، إذ يقام الشوط الرابع للحول المحليات الإنتاج، ويحصل الفائز به على خنجر ومليون ونصف المليون درهم، فيما يحصل الفائز بلقب الشوط الثالث المخصص للزمول المحليات الإنتاج، على بندقية، إضافة إلى مليون درهم.

ويقام شوط فئة الحول المهجنات الإنتاج، ويحصل المتوج بالمركز الأول على خنجر ومليون ونصف المليون درهم، فيما تم تخصيص الشوط الأول للزمول المهجنات الإنتاج، وسيكون الصراع على شداد الشوط، إضافة إلى مليون درهم.

وخصصت اللجنة المنظمة للسباق، جوائز مالية كبيرة أيضاً لأصحاب المراكز من الثاني إلى الخامس، تتراوح بين مليونين ونصف المليون، وحتى 100 ألف درهم في مختلف الأشواط.

وكانت منافسات الجائزة قد تواصلت أمس، ولليوم السادس على التوالي، بأشواط الحول والزمول لأبناء القبائل، لمسافة 6 كيلومترات، في الميدان الجنوبي بالوثبة، وذلك على مدار 22 شوطاً، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و12 في الفترة المسائية.

وحصد شعار عبد الله حمد الهاجري، أول أشواط الفترة المسائية عن طريق «الحقه»، التي قطعت مسافة الشوط في 0:07:04 دقيقة، بينما أهدت «وجدان» لسليمان سلامة الجهني من هجن المملكة العربية السعودية الشقيقة، لقب الشوط الثاني، بزمن قدره 9:23:05 دقائق.

وأهدى «الكايد» شعار محمد نهيان ربيع المحرمي، ناموس الشوط الثالث، بعد أن قطع مسافة الشوط في 9:35:05 دقائق، بينما تألق شعار عبد العزيز سيف كليب الكتبي في الشوط الرابع، عن طريق «متعب»، الذي نجح في التفوق على منافسيه، وأنهى الشوط في 9.31.05 دقائق.

وأسفرت بقية الأشواط الـ 12 ، عن فوز كل من «العاند» لسالم نايع الغفلي، و«الكايدة» لسيف عتيق محمد العميمي، و«الوابل» لسعيد غصاب راعي الطيرة العامري، و«عساس» لعبد الله سالم رميلة العامري، و«الظبي» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«زعفرانة» للعثة بالخرع العامري، و«الغزيل» لحمد فهيد العجمي، و«الغزيل» لحمد فهيد العجمي.

5.000.000

درهم وسيف جائزة شوط

الحول المفتوح

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