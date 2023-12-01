لوك دونالد قائداً للفريق الأوروبي في كأس رايدر للغولف

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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سيقود الأسطورة لوك دونالد الفريق الأوروبي في منافسات كأس رايدر التي ستقام في نادي بيثبيج بلاك في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2025، بعدما قاده العام الجاري للتتويج بلقب البطولة الأعرق في العالم لمنتخبات الغولف، بعد تفوقه على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في المنافسات التي أقيمت في روما.

ويعتبر كأس رايدر التحدي العريق والأبرز في عالم رياضة الغولف ضد فريق لاعبي الولايات المتحدة الأمريكية في منافسات انطلقت منذ نحو 96 عاماً في عام 1927.

وأصبح الإنجليزي البالغ من العمر 45 عاماً، الذي يمتلك مسيرة حافلة في ملاعب الغولف، أول من يتولى مهمة قيادة الفريق الأوروبي في نسختين متتاليتين في كأس رايدر، منذ أن قام الأسكتلندي برنارد جالاشر بهذه المهمة في أعوام 1991 و1993 و1995 على التوالي.

يتمتع دونالد بمسيرة مثيرة للإعجاب، حيث احتل المركز الأول عالمياً لمدة 56 أسبوعاً، بينما أصبح في عام 2011 أول لاعب في التاريخ يتصدر قائمة الأكثر جمعاً للجوائز المالية في جولتي دي بي ورلد والجولة الأوروبية في العام نفسه.

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