بطولة العالم للسبارتن 8 ديسمبر في صحراء الوثبة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة فعاليات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها المجلس، بالتعاون مع سبارتن من 8 إلى 10 ديسمبر، في صحراء الوثبة بأبوظبي. ويشارك في البطولة آلاف من الرياضيين، من النخبة ومن مختلف أفراد المجتمع، على مدار 3 أيام، لاختبار قدراتهم العضلية في تحدٍ حقيقي للقوة والتحمل والسرعة، كما يحظى المشاركون بالدخول المجاني لمهرجان الشيخ زايد.

ويشهد اليوم الأول للبطولة، سباق الـ3 كم، والسباق الليلي لمسافة 5 كم، وتقام في اليوم التالي مجموعة من السباقات؛ أبرزها بطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم.

وتختتم فعاليات البطولة في 10 ديسمبر، ببطولة العالم لسباق التتابع لفرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوحة (10 كم، 25 عائقاً)، وسباق أوبن سبرينت (5 كم، 20 عائقاً) وبطولة الأطفال المفتوحة (نصف ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة).

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